Seuraa ensi yönä näitä kolmea asiaa – Yhdysvaltain esivaalien supertiistai voi ratkaista pelin

Demokraattien ehdokasjoukko on kutistunut viiteen henkilöön. Jyrääkö mieskolmikko?

Yhdysvaltain presidenttikisan esivaalikierroksen ensimmäinen huipentuma on käsillä Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kun äänestäjät käyvät vaaliuurnille 14 osavaltiossa ja Amerikan Samoalla yhtä aikaa.

Niin sanottu supertiistai perinteisesti nostaa ja kaataa ehdokkaita. Jännittävässä demokraattipuolueen esivaalissa on jaossa noin kolmannes valinnan suorittavista puoluekokousedustajista, joten eväät koko kisan ratkaisuun ovat myös olemassa.

IS listaa 3 asiaa, joita erityisesti seurataan ensi yönä sekä keskiviikon kuluessa, jolloin Kalifornian esivaalien ääniä vielä lasketaan.

1. Ratkaiseeko Sanders kisan?

Parhaat asemat ennen supertiistaita demokraateista on senaattori Bernie Sandersilla. Hän on tukevassa mittausjohdossa väestöltään suurimmassa osavaltiossa Kaliforniassa ja johtaa myös kolmanneksi suurimmassa osavaltiossa Texasissa. Kun päälle lisätään vielä esimerkiksi Pohjois-Carolina, Virginia ja Massachusetts, joissa Sanders kilvoittelee myös voitosta, hänellä on tilaisuus napata sellainen johto, että muilla ehdokkailla ei enää ole mahdollisuuksia häntä tavoittaa.

Bernie Sanders odottaa isoa pottia supertiistain äänestyksistä.

Havainnollistetaan asiaa alla olevalla kuvitteellisella taulukolla. Siinä Sandersille on laskettu karkeasti puolet supertiistaina jaossa olevista 1 344:stä delegaatista. Joe Bidenille ja Mike Bloombergille on kummallekin jyvitetty 300 (Bidenilla on ennestään noin 50) ja Elizabeth Warrenille loput. Suunnilleen tällaista jakoa ennusti vaalisivusto FiveThirtyEight vielä viikonloppuna.

Sandersilla olisi tällä tuloksella mahdollisuus ottaa johtoasema, joka on lähes tavoittamaton, kun ottaa huomioon, että hänen suosionsa tuskin katoaa mihinkään jatkossakaan.

2. Saiko Biden hurjan nosteen?

Demokraattien kisa meni kuitenkin äärimmäisen kiharaiseksi aivan supertiistain alla, kun sekä Pete Buttigieg että Amy Klobuchar ilmoittivat luopuvansa ehdokkuuden tavoittelusta ja kannattavansa Joe Bidenia. Myös moni demokraattipuolueen näkyvistä nimistä on ilmoittautunut Bidenin taakse viime hetkellä.

Tämän on tulkittu tarkoittavan sitä, että vasemmistolaiseksi mielletyn Sandersin voittokulku halutaan katkaista kokoamalla niin sanotut maltilliset voimat Bidenin taakse.

Joe Biden kampanjatilaisuudessaan Dallasissa, Texasissa maanantaina.

Miten tämä vaikuttaa supertiistain äänestyksiin? Se nähdään vasta tuloksista. Mielipidemittaukset eivät liikahdusta ehdi rekisteröidä.

Vaalimatematiikassa Klobucharin ja Buttigiegin luopuminen hyödyttää analyytikkojen mukaan eniten muita kuin Sandersia.

Kuvio menee näin: delegaatteja saadakseen ehdokkaan täytyy osavaltiotasolla tai vaalipiireissä ylittää 15 prosentin äänikynnys. Poisjäännit hyödyttävät siksi eniten niitä, joita on uhannut jääminen äänikynnyksen alle. Heitä ovat nimenomaan Biden, Bloomberg ja Warren. Heille pienikin lisäys äänimäärään voi tuoda ison potin delegaatteja eri osavaltioista.

Sanders puolestaan on lähes kaikkialla niin selvästi yli äänikynnyksen, että hänen delegaattimääriinsä poisjäänneillä on pienempi merkitys.

Buttigiegin ja Klobucharin kannattajat eivät siirry suoraan Bidenin taakse, vaikka ehdokkaat kuinka kehottaisivat. Useissa osavaltioissa on jo pitkään ollut käynnissä ennakkoäänestys. Kyselyiden perusteella tiedetään myös, että monilla Buttigiegin ja Klobucharin kannattajalla kakkosvaihtoehtona on ollut Sanders.

Edessä on joka tapauksessa jännittävä ja hyvin vaikeasti ennakoitava supertiistai.

Michael Bloomberg puhui AIPAC-konferenssissa New Yorkissa maanantaina.

3. Saiko rahalla vaalituloksen?

Iso mielenkiinto kohdistuu supertiistaina myös siihen, kuinka vasta nyt ensimmäistä kertaa äänestyslipukkeisiin mukaan ennättävä ex-pormestari Bloomberg menestyy? Hän jätti neljät ensimmäiset esivaalit väliin ja satsasi kaiken tähän päivään.

Kaiken satsaaminen tarkoitti hillitöntä määrää miljardöörin omaa rahaa. Arvioiden mukaan Bloombergilta on palanut mainontaan ja kampanjatyöhön jopa puoli miljardia dollaria eli käytännössä enemmän kuin kaikilta muilta yhteensä.

Keskiviikkoaamuna nähdään, pystyikö Bloomberg ”ostamaan ääniä”, kuten pahat kielet ovat syyttäneet. Hän menestyi huonosti vaaliväittelyissä, joten hänen viime hetken kannatuksensa arviointi on ollut vaikeaa.

Mikäli Bloomberg ei menesty, myös hän saattaa luopua kisasta. Silloin sen arvellaan hyödyttävän eniten Bidenia.

Elizabeth Warren pyrkii äänikynnyksen yli Kaliforniassa.

Myös senaattori Elizabeth Warrenin tie saattaa nousta konkreettisesti pystyyn, jos hän putoaa delegaattikisassa hännille. Warren on kuitenkin etukäteen luvannut, että hän ei luovuta.

Demokraattien alun perin yli 20-päinen ehdokasjoukko on nyt kutistunut enää viiteen. Yllämainittujen lisäksi kisassa on mukana myös havaijilainen kongressiedustaja Tulsi Gabbard, jolle ei povata mahdollisuuksia saada delegaatteja.