Kommentti: Pakolaistulva peruttu – Erdoganin pelisilmä petti

Turkin vahvan miehen erehdys ehti näyttää taas pakolaiskriisin rumat kasvot, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Viime viikonloppuna vuoden 2015 pakolaiskriisi näytti uusiutuvan. Turkki ilmoitti, että ei enää estä lähtöä maastaan turvapaikanhakuun EU:n alueelle. Turkin alueella on miljoonia Syyrian sotaa ja muitakin laajemman Lähi-idän kriisejä paenneita ihmisiä. Lisäksi sen kautta pyritään siirtolaisiksi Afrikasta ja Etelä-Aasiasta.

Nyt vastaanotto Kreikan rajalla oli kuitenkin kova. Uutiskuvissa kreikkalaiset alukset hätistelevät heiveröisiä kumiveneitä ja ampuvat niitä kohti varoituslaukauksia. Yksi lapsi hukkui rantautumisyrityksessä. Turkkilaiset väittävät kreikkalaisten myös ampuneen miehen, minkä Kreikka kiistää.

Viikonlopun jälkeen Eurooppaan haluaville näyttää selvinneen, että tie on tukossa. Turkki jatkaa silti pelotteluaan. Se ei ole ainoa, jolle turvaan tai parempaan tulevaisuuteen haluavat ihmiset ovat vain pelinappuloita. Heidät petetään, heitä hakataan ja heidän henkensä on halpa.

Erdoganin erehdys

Turkin johtajan Receep Tayyip Erdoganin yritys painostaa EU:ta näyttää kuivuneen kasaan. Erdogan tosin väittää torjuneensa nyt EU:n miljardin euron lisätarjouksen rajan sulkemisesta. Hän puhuu siitä kuinka Eurooppaan pian pyrkii miljoonia ihmisiä.

Turkki on viime päivinä taistellut suoraan Syyrian joukkoja vastaan Idlibin maakunnassa. Yhteenotto Venäjän kanssa on koko ajan lähellä. Kymmeniä turkkilaisia sotilaita on jo kuollut. Koska taisteluja käydään Syyrian puolella rajaa, Turkki ei voi suoraan pyytää tukea Nato-liittolaisiltaan.

Pakolaiskriisin käynnistäminen uudestaan vaikuttaa epätoivoiselta keinoilta painostaa länttä puuttumaan peliin Turkin hyväksi. Joukkojen sijasta voisi riittää Venäjän diplomaattinen painostaminen.

Erdogan ei juurikaan ole nyt säälinyt Syyrian rajalla olevia ihmisiä, jotka yrittävät Turkkiin taisteluita pakoon. Eurooppalaisilta hän odotti nyt muuta. Siinä Erdogan pettyi.

Kreikka ilmoitti keskeyttävänsä turvapaikkahakemusten käsittelyn ainakin kuukaudeksi. Käytännössä se tarkoittaa rajan sulkemista. YK:n pakolaisjärjestö on tuominnut Kreikan, mutta se ei piittaa.

EU-kumppanit ilmoittavat, että Kreikalla on niiden täysi tuki. Tavallisten kreikkalaisten sydän on kylmennyt, koska Kroatia ja Unkari voivat katkaista turvapaikanhakijoiden matkan pohjoiseen. Silloin he jäävät jumiin Kreikkaan ja EU:n ulkopuolisiin Balkanin maihin. Köyhtynyt Kreikka pelkää, että jää selvittämään tilannetta ilman apua.

EU:n rumat kasvot

Vuosien ajan EU on maksanut Turkille miljardeja, jotta se pitäisi Eurooppaan haluavat rajojensa sisällä. Sinänsä tilanne ei paljoa muutu siitä pysähtyykö matka turkkilaisen vai kreikkalaisen poliisin pamppuun. Mutta kun kamerat ovat paikalla, EU näyttää varsin ikävältä paikalta tulijoille. Tämä on varmasti tarkoituskin.

EU:n sisällä tilanne on aivan toinen kuin vuonna 2015 kansallismielisten ja muukalaisvastaisten puolueiden nousun vuoksi. Huoli on levinnyt valtavirran poliitikkoihin. Viikonloppuna presidentti Sauli Niinistö puhui kansainvaelluksen toisesta aallosta Ylen haastattelussa.

Se vaikuttaa toistaiseksi perutulta.