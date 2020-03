Kaksi kuoli tornadon iskettyä Nashvilleen – kuvat paljastavat hävityksen kaupungin keskustasta

Poliisin mukaan loukkaantuneita etsitään yhä tornadon vaurioittamista rakennuksista.

Ainakin kaksi ihmistä kuoli ja useita loukkaantui voimakkaan tornadon iskettyä Nashvillen kaupunkiin Yhdysvaltain Tennesseen osavaltiossa. Muun muassa Reutersin ja CNN:n mukaan tornado vahingoitti myös kymmeniä asuintaloja.

Kuvaa paikan päältä on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Pelastustyöntekijät ahersivat tornadon vahingoittamalla alueella Nashvillessa tiistaina.

Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun mukaan yli 70 kilometrin tuntivauhdilla edennyt tornado paikannettiin kaupungin läheisyydestä tiistaina puolen yön jälkeen paikallista aikaa eli aamupäivällä Suomen aikaa. Mount Julietin esikaupunkialueen poliisi kertoi Twitterissä, että loukkaantuneiden etsintä oli käynnissä.

– Vaikutus yhteisöömme on merkittävä. Useita koteja on vahingoittunut ja useita ihmisiä on loukkaantunut. Olemme pyytäneet apua muilta viranomaisilta. Jatkamme loukkaantuneiden etsintää. Pysykää kotona, jos voitte. Varokaa pudonneita sähkölinjoja, poliisi twiittasi.

Tornado vyöryi Nashvilleen hieman puolen yön jälkeen tiistaina.

Paikalliset tv-kanavat kertoivat tornadon aiheuttaneen merkittäviä vahinkoja myös Nashvillen keskustassa sijaitsevalla Germantownin alueella. WSAW-kanavan mukaan tornado aiheutti alueella myös kaasuvuodon, jonka vuoksi ihmisiä jouduttiin evakuoimaan kodeistaan heti tornadon väistyttyä.

Sosiaalisessa mediassa useat paikalliset kertoivat jääneensä ilman sähköä. ABC Newsin mukaan paikalliseen kirkkoon on perustettu hätämajoitus niille kaupunkilaisille, joiden kodit ovat vahingoittuneet.

Asukkaat seurasivat kadulla, kun pelastusviranomaiset tarkastivat heidän vaurioitunutta kotitaloaan tornadon jälkeen.

Tennessee on yksi niistä osavaltioista, joissa järjestetään tiistaina demokraattisen puolueen esivaaleja. ABC:n mukaan viranomaiset selvittävät parhaillaan sitä, aiheuttiko tornado vahinkoja äänestyspaikoille.