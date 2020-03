Lääkeyhtiö uskoo: koronavirusta vastaan on pian lääke

Lääkeyhtiö Pfizer kertoo, että lääke koronavirusta vastaan voidaan saada käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Tähän mennessä kovaa vauhtia maailmalla leviävään uuteen koronavirukseen ei ole ollut lääkettä. Lääkeyhtiö Pfizer kertoo nyt löytäneensä yhdistelmän, joka näyttää estävän virusta tehokkaasti. Lääkeyhtiö uskoo, että lääke koronavirusta vastaan voidaan saada käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Pfizer testaa lääkettä parhaillaan ja tuloksia lääkkeen tehosta voidaan saada maaliskuun lopulla.

Koronavirukseen on kuollut lähes 3100 ihmistä ympäri maailman. Eniten kuolleita on ollut viruksen syntymäseuduilla Kiinassa. Yhdysvalloissa jo kuusi ihmistä on kuollut koronavirukseen.

Euroopassa koronavirus riehuu erityisesti Italiassa, missä se on johtanut jo 34 ihmisen kuolemaan. Suomessa on tähän mennessä todettu seitsemän koronavirustartuntaa.