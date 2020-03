Tänään Suomeen saapuvan, Putinia tarvittaessa ärhäkkäästi puolustavan Lavrovin salainen puoli: harrastaa koskenlaskua, ei ole venäläinen juuriltaan

Helsingissä vierailevalla Sergei Lavrovilla on tässä kuussa kaksi merkittävää juhlapäivää: hän tulee olleeksi 16 vuotta putkeen Venäjän ulkoministerinä ja täyttää 70 vuotta.

Tänään Helsinkiin saapuva Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on mies, jonka lausumista tiedetään paljon, mutta josta itsestään tiedetään yllättävänkin vähän.

Tämä on osa Lavrovin virallista roolia: hän puolustaa ärhäkkäästi ja tarvittaessa jopa räikeästi valehdellen isänmaansa ja presidentti Vladimir Putinin etuja, mutta ei tuo omaa persoonaansa juuri esiin.

Lavrov kuuluukin juuri siksi Putinin ehdottomiin luottomiehiin. Hän säilytti yhä edelleen paikkansa maan ulkoministerinä tammikuussa tapahtuneesta hallitusremontista huolimatta.

Pian Suomen-käyntinsä jälkeen Lavrovilla on edessään yksi ministeriuransa merkkipäivä, sillä hän nousi ensi kertaa ulkoministeriksi 9. maalikuuta 2004 eli tasan 16 vuotta sitten. Saavutus on aikamoinen – varsinkin, kun koko Putinin valtakoneiston suosio on rakennettu pitkälti Venäjän kansainvälisen vaikutusvallan kasvattamiselle eli ”työnarkomaaniksi” kuvaillun Lavrovin diplomaattisten kykyjen varaan.

21. maaliskuuta Lavrovilla on tämän kuun toinen juhlapäivä, sillä hän täyttää tuolloin 70 vuotta.

Vaikka Putinin lähipiiristä on Venäjällä ollut useita paljastusjuttuja, Lavrovista niitä löytyy vähemmän. Tammikuussa The Insider -lehti julkaisi kuitenkin selvityksen, jonka mukaan Lavrov näyttää elävän yli virallisten varojensa eliittiasunnoissaan.

Lavrovin maaseutuasunto sijaitsee Moskovan ulkopuolella Zhukovkan kylässä Landschaft-nimisessä huvilakylässä. 499-neliöinen kolmikerroksinen talo on ilmaantunut Lavrovin omistukseen vuonna 2014. Lavovin naapurustossa asuu useita merkkihenkilöitä, kuten esimerkiksi Ukrainasta Maidanin kansannousun jälkeen paennut ex-presidentti Viktor Janukovitsh.

Lavrovin toinen asunto on Moskovan keskustassa Shvedskij tupikilla eli Ruotsalaisella umpikujalla. Osoitteessa sijaitsee talo, joka tunnetaan myös lempinimellä ”Putinin ystävien talo”. Insiderin mukaan Lavrov omistaa talosta 247-neliöisen asunnon.

Kaupunkiasunnossa on Insiderin mukaan se erityispiirre, että virallisten dokumenttien mukaan Lavrov sai asunnon vuonna 2007 lahjaksi Jekaterina-tyttäreltään, joka oli tuolloin juuri opintonsa päättänyt 25-vuotias nuori nainen ilman mitään yritystoimintaa.

Yhteensä Lavrovin kiinteistöomistusten arvo on arviolta yli 600 miljoonaa ruplaa. Summa tarkoittaa hieman yli 8 miljoonaa euroa, jos sen laskee ruplan heikenneellä kurssilla. Vielä hetki sitten euromäärä olisi ollut lähellä 9 miljoonaa.

– Tällaista summaa varten diplomaatin olisi täytynyt säästää yli sata vuotta, Insider ihmettelee jutussaan.

Kun lehti kysyi paradoksista Venäjän ulkoministeriöltä, se sai seuraavanlaisen vastauksen:

– Sergei Lavrovin omaisuus ja tulot sekä omaisuuteen liittyvät oikeustoimet on ilmoitettu ja laadittu tiukasti Venäjän lakien mukaan.

Sergei Lavrovia on joissakin veikkailuissa povattu jopa Putinin seuraajaksi Venäjän presidenttinä, mutta toisaalta hänen on väitetty halunneen jo pitkään väistyä pois ulkoministerin tehtävistä.

Kumpikaan huhu ei näytä tässä vaiheessa kovin uskottavalta, mutta Venäjän politiikan tietäen on parempi olla liikaa ennustamatta.

Jos Lavrov jäisi jossain vaiheessa eläkkeelle, hänellä olisi monia harrastuksia aikansa kuluksi.

Venäjän mediasta löytyy esimerkiksi useita videoita, joissa Lavrov näytetään harrastamassa koskenlaskua. Toinen hänen suosimistaan urheilulajeista on jalkapallo. Lavrov pelaa itsekin, ja seuroista hän kannattaa moskovalaista Spartakia. Mökillä Lavrovin haastuksiin kerrotaan kuuluvan halkojen teko.

Lavovilla on myös taiteellinen puolensa. Hän kirjoittaa runoja ja laulujen sanoja. Hänestä on olemassa myös valokuvia, joissa hän esiintyy itse laulaen ja kitaraa soittaen.

Lavrov on käynyt Moskovan Mgimo-diplomaattikoulun, jonka virallinen tunnushymni on hänen sanoittamansa. Voit kuunnella laulun tästä linkistä.

Yksi Lavroviin liittyvä arvoitus on hänen syntyperänsä, sillä Venäjän virallisissa dokumenteissa hänen kansallisuudekseen on merkitty venäläinen ja syntymäpaikakseen Moskova.

Gerogian Times -lehden selvityksen mukaan Lavrov on kuitenkin syntynyt Tbilisissä. Hänen kerrotaan olevan isänsä puolelta armenialainen ja alkuperäiseltä sukunimeltään Kalantarov. Joissakin lähteissä sukunimeksi on merkitty puolestaan Kalantarjan, mikä lienee samasta sukunimestä käytössä ollut erilainen muoto.

Lavrov-sukunimen kerrotaan olevan puolestaan peräisin Lavrovin äidin tyttönimestä.

Sputnik-Georgia-sivuston mukaan Lavov itse vahvisti huhut ei-venäläisistä juuristaan helmikuussa 2005 käydessään Jerevanissa. Opiskelijoiden kerrotaan kysyneen tuolloin, eivätkö Lavrovia haittaa hänen armenialaiset juurensa.

– Minulla on tbilisiläiset juuret, sillä isäni on sieltä ja minussa virtaa armenialainen veri. Mutta se veri ei minua millään tavalla haittaa, Sputnik siteeraa Lavrovia.

Neuvostoliitossa ja Venäjällä kaikki ei-venäläinen on perinteisesti ollut epäilyttävää, mutta epäluulojen voimakkuus on vaihdellut kausittain.

Lavrov itse joutui jossain vaiheessa julkisuuden hampaisiin siksi, että hänen New Yorkissa syntyneen Jekaterina-tyttärensä väitettiin asuvan Yhdysvalloissa yhä siinä vaiheessa, kun korkeiden virkamiesten ulkomaisia yhteyksiä alettiin tarkastella kriittisemmin.

Sujuvasti englantia puhuva Lavrov oli töissä Neuvostoliiton YK-edustustossa New Yorkissa jo vuonna 1982, kun tytär syntyi.

Virallisten tietojen mukaan Jekaterina Lavrova asuu kuitenkin nykyisin pysyvästi Moskovassa, tekee työtään antiikin ja taiteen parissa ja on naimisissa liikemies Aleksandr Vinokurovin kanssa. Jekaterina Vinokurovan valokuva löytyy hänen Smart Art -yrityksensä sivuilta.