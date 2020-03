Putin haluaa perustuslakiin maininnan Jumalasta ja heteroseksuaalisesta avioliitosta

Uusia ehdotuksia on 24 sivun verran.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on toimittanut parlamenttiin joukon ehdotettuja perustuslain muutoksia. Niissä on muun muassa maininta Jumalasta sekä siitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Tammikuussa Putinin ehdotus perustuslain muuttamisesta aiheutti poliittisen myrskyn. Hieman myöhemmin parlamentin alahuone eli duuma hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä yksimielisesti lakialoitteen perustuslain uudistamiseksi.

Ennen ensi viikon toista käsittelyä Putin toimitti uuden, 24 sivun mittaisen listan ehdotuksista, kertoi duuman puhemies VjatseslavVolodinin.

– Presidentin muutosehdotukset ovat tulosta hänen keskusteluistaan eri ryhmien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, hän sanoi duuman julkistamassa lausunnossa.

Ehdotuksissa on maininta venäläisten "uskosta Jumalaan" sekä siitä, että avioliitto on heteroseksuaalinen liitto, sanoi duuman varapuheenjohtaja Pjotr Tolstoi.

Ehdotuksissa myös kielletään luovuttamasta Venäjän maaperää ja sanotaan laittomaksi sellaisen tukemista. Putinin muutoksia valmistelemaan nimittämän työryhmän jäsen VladimirMashkov on antanut ymmärtää, että tämä varmistaisi Krimin kuulumisen Venäjään Putinin valtakauden jälkeenkin.