Mikä supertiistai? Tänään on yksi Yhdysvaltain esivaalien tärkeimmistä hetkistä

Näin ensi yö voi ratkaista Yhdysvaltain vaalit.

Supertiistai, gigatiistai tai vaikka kohtalontiistai. Tänään Yhdysvalloissa on päivä, jonka tapahtumat saattavat ratkaista maan seuraavat presidentinvaalit.

IS esittelee kuusi syytä, miksi vaalihuumaa kannattaa seurata yön yli vaikka energiajuoman avulla.

1. Supertiistain voittajan taika

Yhdysvalloissa ei ole kansallista esivaalia, jossa valitaan puolueiden presidenttiehdokkaat. Lähinnä sellaista on vaalivuoden maaliskuun ensimmäinen tiistai. Sitä kutsutaan supertiistaiksi, koska tuolloin suurin määrä osavaltioita ja hallintoalueita kerralla asettaa presidenttikilvassa olevat ehdolle.

Esivaaleissa ehdokkaat voittavat tuekseen puoluekokousedustajia eli delegaatteja, joiden määrä riippuu kunkin osavaltion koosta. Puolueen presidenttiehdokas on selvillä, kun yksi ehdokas on saanut tuekseen yli puolet delegaateista – tai muut ovat jättäneet kisan kesken.

Puoluekokousedustajien kokonaismäärä vaihtelee vaalivuosittain. Tänä vuonna demokraattien esivaaleissa heitä on tarjolla yhteensä 3 979. Näin ollen demokraattien presidenttiehdokkaaksi pääsee se, jonka takana on vähintään 1 990 delegaattia.

Ensi yönä näistä delegaateista “voitetaan” yli kolmannes. Vuosina 1984–2016 supertiistain 18 voittajasta 17 on tullut valituksi puolueensa presidenttiehdokkaaksi.

Jännitys kohdistuu tänä vuonna demokraattien ehdokkaisiin. Myös republikaanit äänestävät suurimmassa osassa supertiistain osavaltioista, mutta koska istuvalla presidentillä Donald Trumpilla ei käytännössä ole haastajia, keskitymme tässä siihen, mitä demokraattileirissä tapahtuu.

2. Kalifornia aikaisti esivaaliaan

Supertiistai on vaalivuoden ensimmäinen iso esivaalipäivä neljän “varhaisen” osavaltion jälkeen. Ennen ensi yötä esivaalit on järjestetty vasta Iowassa, New Hampshiressä, Nevadassa ja Etelä-Carolinassa.

Supertiistaina äänestetään Alabamassa, Arkansasissa, Kaliforniassa, Coloradossa, Mainessa, Massachusettsissa, Minnesotassa, Pohjois-Carolinassa, Oklahomassa, Tennesseessä, Texasissa, Utahissa, Vermontissa ja Virginiassa sekä territorioista American Samoalla.

Vaalihuoneistot sulkeutuvat ensimmäisenä Vermontissa ja viimeisenä Kaliforniassa. Kaikkia tuloksia ei saada saman päivän – tai suomalaisittain yön –aikana taulukoitua. Länsirannikon ääntenlaskenta voi kestää jopa päiviä.

Kaliforniassa miljoonat ihmiset äänestivät ennakkoon demokraattien esivaalissa.

Kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun Kaliforniassa äänestetään supertiistaina. Väkirikkain osavaltio on aikaisempina vaalivuosina järjestänyt äänestykset kesäkuussa. Nyt sen mukanaolo tekee supertiistaista entistäkin kutkuttavamman.

Supertiistai on valikoitunut suosituksi esivaalipäiväksi, koska monessa osavaltiossa halutaan saada mahdollisimman ajoissa selville, kuka kummankin puolueen ehdokkuuden nappaa. Neljä ensimmäistä osavaltiota ovat sopineet varhaisesta äänestyksestä demokraattipuolueen hallintoelimen Democratic National Committeen (DNC) kanssa.

3. Voitettavissa 1 357 delegaattia

Supertiistaina “jaossa” on 1 357 yhteensä 3979 puoluekokousedustajasta. Määrä on suuri, koska mukana on kaksi suurinta osavaltiota Kalifornia ja Texas. Ensimmäisessä on 415 ja jälkimmäisessä 228 delegaattia.

Jotta peli ei menisi liian yksinkertaiseksi, pelkkä delegaattien kokonaismäärä tai äänimäärä sellaisenaan ei vielä tee kenestäkään Donald Trumpin haastajaa.

Demokraattien ehdokas saa jokaisen osavaltion esivaalissa taakseen suhteellisen ääniosuutensa oikeuttaman määrän delegaatteja.

Delegaatteja on jaossa sekä osavaltion tasolla että yksittäisissä vaalipiireissä. Kummassakin äänikynnys on 15 prosenttia; vain sen ylittäneet saavat delegaatteja, muut jäävät ilman. Mikäli yksi ehdokas saavuttaa yli 15 prosentin ääniosuuden, hän pyyhkii pöydän ja nappaa kaikki delegaatit. Joissain osavaltioissa äänikynnys on 20 prosenttia.

Bernie Sanders lähtee ennakkosuosikkina supertiistain esivaaleihin.

Vertailun vuoksi: Republikaaneilla puolestaan on käytössä enemmistövaalitapa joissain osavaltioissa. Floridassa, Ohiossa, Montanassa, New Jerseyssä, South Dakotassa, Arizonassa, Nebraskassa ja Delawaressa järjestetyissä esivaaleissa voittaja saa kaikki osavaltion delegaatit.

4. Kisan musta hevonen näyttämölle

Ennen ensi yötä delegaateista vasta alle viisi prosenttia oli varattu, huomenna jo 39 prosenttia.

Senaattori Bernie Sandersin takana on toistaiseksi varatuista delegaateista niukka enemmistö. Entinen varapresidentti Joe Biden kiilasi huonon alun jälkeen toiseksi ottamalla näyttävän voiton Etelä-Carolinassa varhain sunnuntaina Suomen aikaa. Indianalaisen South Bendin kaupungin entinen pormestari Pete Buttigieg on kilvassa kolmantena, mutta hän jätti kisan jo kesken.

Pakkaa sekottaa viime hetkellä mukaan lähtenyt “musta hevonen”, mediamiljardööri Mike Bloomberg.

Michael Bloomberg tekee vaalidebyyttinsä supertiistaina.

New Yorkin entinen pormestari Bloomberg esiintyy ehdokaslistalla ensimmäisen kerran ensi yönä. Bloomberg jätti väliin Etelä-Carolinan ja kolmet ensimmäiset esivaalit, ja on jo tässä vaiheessa käyttänyt noin 500 miljoonaa taalaa omia rahojaan vaalikampanjaansa. Supertiistai paljastaa paljon Bloombergin todellisista mahdollisuuksista.

Neljät ensimmäiset esivaalit pidettiin noin viikon välein. Ehdokkaiden oli helppo kasvattaa hurmosta tasaiseen tahtiin ennen seuraavaa koitosta. Tilanne on toinen, kun 14 osavaltiota äänestää yhtä aikaa. Silloin nähdään, missä puolueen äänestäjäkunta todella menee ja kenen ehdokkaan kampanjakoneisto toimii parhaiten.

Sanders tai kukaan muukaan ei kuitenkaan voi päästä Trumpin haastajaksi pelkkien supertiistain tulosten perusteella, mutta hyvä menestys ensi yönä on iso askel täyspottiin eli enemmistön haalimiseen kaikista delegaateista.

5. “Superdelegaattien” valtaa heikennetty

Pakkaa sekoittavat kuitenkin esivaalituloksiin sidottujen puoluekokousedustajien lisäksi sadat "superdelegaatit”. He ovat puolue-eliittiin kuuluvia kongressin jäseniä ja esimerkiksi kuvernöörejä, jotka voivat äänestää miten haluavat. Heidän valtaansa on kuitenkin vähennetty vuoden 2016 esivaalien jälkeen siten, että he eivät saa äänestää ensimmäisellä kierroksella, mikäli voisivat äänillään ratkaista presidenttiehdokkaan.

Superdelegaatit saavat osallistua myöhempiin äänestyksiin siinä tapauksessa, että presidenttiehdokas ei ratkeakaan yhdellä äänestyksellä. Uusi äänestys voi tulla eteen, jos yksikään ehdokas ei saa taakseen vaadittua 1990 eli yli puolta esivaaleissa jaossa olleista delegaateista.

Hillary Clinton oli vuonna 2016 demokraattien superdelegaattien suosikki, mikä aiheutti pahaa verta Bernie Sandersin kannattajien keskuudessa. Siksi sääntöjä muutettiin.

Usean ehdokkaan esivaalissa on täysin mahdollista, että näin käy. Vaaliennustesivusto FiveThirtyEight ennustaa ennen supertiistaita, että todennäköisin lopputulos demokraattien esivaalissa on tilanne, että kukaan ei saa kokoon 1990 delegaattia.

6. Toistuuko 32 vuoden takainen asetelma?

Termiä supertiistai käytettiin ensimmäisen kerran vaalivuonna 1984. Tuolloin usean osavaltion esivaalit osuivat peräti kolmelle tiistaille. Neljä vuotta myöhemmin demokraattipuolueen pamput yhdeksässä eteläisessä osavaltiossa päättivät järjestää esivaalit kerralla 8. maaliskuuta. Tavoitteena oli nostaa esille alueellisia kysymyksiä ja samalla junailla maltillinen ehdokas demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

Maltti ei kuitenkaan ollut valttia keväällä 1988. Kansalaisoikeusaktiivi Jesse Jackson, Massachusettsin kuvernööri Michael Dukakis ja muuan Al Gore jakoivat puoluekokousedustajapotin. Voittajaksi selviytyi lopulta Dukakis, joka kaapi itselleen 2 877 demokraattien delegaatia 4 105 mahdollisesta.

Varsinaisena vaalipäivänä Massachusetts Miracle -nimellä (suom. Massachusettsin ihme) kulkenut kampanja kuitenkin törmäsi seinään. Kaksi kautta istuneen Ronald Reaganin varapresidentti George H.W. Bush putsasi pöydän 54 prosentin ääniosuudellaan. Bush sai 426 valitsijamiesääntä ja valittiin Yhdysvaltain 41. presidentiksi. Amerikkalaisittain vasemmistolaisia näkemyksiä edustanut Dukakis sai taakseen vain 111 valitsijamiestä.

Ensi yönä selviää enemmän siitäkin, luottavatko demokraatit 32 vuotta myöhemmin jälleen vasemmistolaisiin näkemyksiin. Vermontin senaattori Bernie Sanders on aikanaan ylistänyt Kuuban edesmenneen kommunistidiktaattorin Fidel Castron “sosiaaliohjelmia” ja puhunut vähemmän tuomitsevasti Nicaraguan itsevaltaisesta presidentistä Daniel Ortegasta, jonka marxilainen sandinistihallinto on YK:n mukaan tappanut, kiduttanut ja vanginnut mielivaltaisesti vastustajiaan.