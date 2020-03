WHO varoittaa koronaviruksen globaalista leviämisestä – kuolonuhreja jo yli 3 000

Virustartuntoja on ilmoitettu yli 60 maasta.

Maailman terveysjärjestö WHO ilmaisi maanantaina huolensa uuden koronaviruksen leviämisestä Kiinan ulkopuolella. Tähän mennessä virukseen on maailmanlaajuisesti kuollut yli 3 000 ihmistä, joista valtaosa on kiinalaisia. Virustartunnan on saanut lähes 90 000 yli 60 maassa. Kiinassa tartuntojen määrä on yli 80 000.

Alankomaihin tutustumassa ollut turisti oli varustautunut hengityssuojaimella.

WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi maanantaina, että kuluneen vuorokauden aikana uusia tartuntoja ilmoitettiin lähes viisi kertaa enemmän Kiinan ulkopuolella kuin Kiinan sisällä. Hänen mukaansa suurin huoli tautitilanteesta on tällä haavaa Etelä-Koreassa, Iranissa, Italiassa ja Japanissa.

WHO lähetti maanantaina ensimmäisen avustuskoneen koronaviruksen piinaamaan Iraniin. Maassa on tähän mennessä kuollut 66 ihmistä koronavirukseen. Yhteensä Iranissa on todettu noin 1 500 virustartuntaa.

Varautuminen näkyy myös Jakartan katukuvassa Indonesiassa.

Italia puolestaan ilmoitti maanantaina, että siellä koronavirukseen on kuollut 52 ihmistä ja tartunnan on saanut yli 2 000 ihmistä. Yli 160 ihmistä on tehohoidossa.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus nosti maanantaina koronaviruksen leviämisen riskiluokituksen kohtalaisesta korkeaan, kun aiemmin se oli EU:n alueella kohtalainen, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Lentoja peruttu Italiaan

Koronavirus vaikuttaa myös lentoliikenteeseen. British Airways ja irlantilainen Ryanair ilmoittivat maanantaina karsivansa lentoja viruksen takia etenkin Italiaan.

Ruotsin liikenneviranomaiset puolestaan keskeyttivät maanantaina toistaiseksi suorat lennot Iraniin ja Iranista. Keskeytykseen päädyttiin terveysviranomaisten neuvosta. Heidän mukaansa Iran ei ole saanut virusta hallintaansa. Normaalisti Iran Air lentää Tukholmasta ja Göteborgista suoraan Iraniin.

Ruotsissa on vahvistettu 14 koronavirustapausta. Tartunnan saaneista kuusi oli matkustanut Iranissa.

Uskonnollisen yhteisön johtajan anteeksipyyntö

Etelä-Koreassa on Kiinan jälkeen eniten tartuntoja, yli 4 000. Puolet tartunnoista liittyy Daegun kaupungissa toimivaan uskonnolliseen yhteisöön, jonka johtaja Lee Man-hee pyysi maanantaina anteeksi eteläkorealaisilta koronaviruksen leviämistä.

– Haluaisin tarjota vilpittömän anteeksipyyntöni jäsentemme puolesta. Vaikka se ei ollut tarkoitus, monet ihmiset ovat sairastuneet, toimittajien edessä pariin otteeseen polvistunut Man-hee kertoi lehdistötilaisuudessa.

Ensimmäisenä tartunnan sai tiettävästi 61-vuotias nainen, joka oireilustaan huolimatta osallistui useisiin yhteisön tilaisuuksiin ennen diagnoosin saamista. Yhteisön entinen jäsen on kertonut uutiskanava CNN:lle, että ryhmä ei salli poissaoloja sairastumisten vuoksi.

Virukseen on Etelä-Koreassa kuollut 28 ihmistä, kertoo BBC.