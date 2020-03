Kreikan merivartiosto tulitti siirtolaisten kumiveneen viereen – video paljastaa kovat otteet

Video näyttää kuinka kreikkalaiset merivartijat ajavat siirtolaisten veneen takaisin Turkin aluevesille.

Kreikan merivartiosto ajoi siirtolaisia täynnä olleen kumiveneen takaisin Turkin rannikolle kovia otteita käyttämällä. Turkin viranomaisten kuvaamalla ja uutistoimisto Reutersin julkaisemalla videolla näkyy, kuinka merivartioston partiovene ja kumivene kaartelevat siirtolaisten kumiveneen vieressä.

Merivartijat huitovat venettä ja sen kyydissä olevia siirtolaisia venehaalla ja ampuvat laukauksia veteen sen viereen. Turkkilaisen viranomaisen mukaan Kreikkaan pyrkinyt vene pakotettiin kääntymään takaisin Turkin rannikolle.

Samankaltainen video levisi jo sunnuntaina. Siinä Kreikan merivartioston kumivene ajaa vaarallisesti siirtolaisveneen vieressä ja pyrkii sitten työntämään sen takaisin Turkin suuntaan. Turkkilaisen uutistoimiston julkaisemalle videolle haastateltu siirtolaismies kertoo merivartijoiden uhanneen veneessä olleita aseilla ja käskeneen heitä kääntymään takaisin.

Merivartiosto auttoi siirtolaisvenettä jonka moottori oli rikkoutunut sunnuntaina.

Haastellun mukaan merivartiosto on toiminut useaan otteeseen tilanteessa nähdyllä tavalla. Reutersin mukaan nyt julkaistu video on kuvattu Turkin Bodrumin edustalla, josta on lyhyt merimatka Kreikalle kuuluvalle Kosin saarelle. Tiedossa ei ole, loukkaantuiko kukaan tilanteessa.

Samana päivänä nuori poika kuoli siirtolaisia kuljettaneen veneen kaaduttua Lesboksen saaren edustalla. 46 ihmistä pelastettiin merestä ja kaksi lasta kuljetettiin sairaalaan turman jälkeen. Kreikan merivartioston mukaan turkkilainen alus oli saattanut siirtolaisten venettä.

Kreikan poliisin mukaan saarelle on sunnuntain jälkeen rantautunut ainakin 1000 siirtolaista siitä huolimatta että Kreikka on lisännyt rajavalvontaansa. Turkki ilmoitti viime viikolla alkavansa laskea rajan yli pääasiassa Syyriasta paenneita siirtolaisia, joita on maassa noin 3,6 miljoonaa. Kreikka taas sanoi, ettei se aio hyväksyä rajojensa loukkaamista.

Muun muassa Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on todennut Turkin rajojen avaamisen vaikuttavan hybridioperaatiolta, jolla pyritään luomaan painetta Kreikan rajalle. Turkki ja EU ovat ajautuneet poliittiseen umpisolmuun Turkin Syyriassa toteuttamien sotilasoperaatioiden suhteen.

Siirtolaiset yrittivät päästä rantaan Lesboksen saarella paikallisten vastustuksesta huolimatta sunnuntaina.

Siirtolaiskriisi on aiheuttanut levottomuuksia Turkin ja Kreikan rajaseudulla kun sekä siirtolaiset että tulijoita vastustavat kreikkalaiset ovat osoittaneet mieltään väkivaltaisesti. Lesboksen saarella mielenosoittajat ovat pyrkineet estämään siirtolaisveneiden maihinpääsyn. Oikeistoradikaalit ovat myös uhkailleet ja ahdistelleet toimittajia ja siirtolaisia auttavia vapaaehtoisia.