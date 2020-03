Turkista Kreikkaan matkalla ollut lapsi kuoli Lesboksella veneen kaaduttua

Nuori poika on kuollut Kreikan Lesboksen saaren lähellä sen jälkeen, kun kymmeniä ihmisiä Turkista Kreikkaan kuljettanut vene kaatui.

Lisäksi toinen lapsi kuljetettiin turman jälkeen sairaalahoitoon.

Muut veneessä olevat 46 ihmistä ovat turvassa. Kreikan rajalle on saapunut sankoin joukoin siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki kertoi avaavansa EU:n vastaisen rajansa pakolaisille. Kreikka on kertonut, ettei maa aio ottaa vastaan uusia turvapaikkahakemuksia ainakaan kuukauteen.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt myös video, jossa Kreikan rajavartijoiden on väitetty ampuneen rajalla olleen ihmisen. Kreikan hallituksen tiedottajan Stelios Petsaksen mukaan video on väärennetty ja "edistää Turkin propagandaa".