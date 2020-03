Suomessa opiskellut kyberturvaosaaja vangittiin Venäjällä – kehitti ”hätänapin” oppositiolle

Aleksandr Litrejev on Venäjällä tunnettu it-alan ja kybertuvallisuuden asiantuntija. Hän on opiskellut Suomessa Kymenlakson ammattikorkeakoulussa. Taustalla Jekaterinbrugin kaupunkinäkymää kuvattuna vuonna 2015.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi esitti epäilyn, että it-yrittäjä Aleksandr Litrejev olisi houkuteltu ”hunaja-ansaan”.

Venäläinen tietoturva-asiantuntija Aleksandr Litrejev, 24, on parhaillaan tutkintavankeudessa Jekaterinburgissa epäiltynä huumerikoksesta.

Litrejeviä epäillään huume-erän ostamisesta omaan käyttöön. Hänen kerrotaan hankkineen 22. helmikuuta käyttöönsä kaksi MDMA-pilleriä eli ekstaasitablettia Jekaterinburgissa.

Esitutkinnassa määrää on kuvattu ”merkittäväksi”. Toinen pilleri painoi 0,49 grammaa ja toinen 0,38 grammaa.

Vankeus kestää näillä näkymin 23. maaliskuuta asti. Venäjän lakien mukaan Litrejev voidaan tuomita maksimissaan kolmen vuoden vankeusrangaistukseen, mikäli jotain uutta ei ilmene tutkinnan aikana.

Litrejev on tunnustanut ostaneensa pillerit bitcoineilla. Hänen tunnustuksestaan on olemassa myös useita videoita, joten tällä kertaa kyse ei ole näytä olevan toimittaja Ivan Golunovin tapaisesta kohtalosta eli huumeiden ujuttamisesta epäillyn haltuun.

Venäjän opposition piirissä on esitetty kuitenkin epäilyjä, joiden mukaan Litrejeville olisi järjestetty ansa hänen yhteiskunnallisen toimintansa vuoksi.

Litrejev vangittiin sen jälkeen, kun hän oli saapunut Jekaterinburgiin kyläilemään tavatakseen 18-vuotiasta naista, johon hän oli tutustunut Instagramissa ja jota hän ei ollut aiemmin tavannut. Nuori nainen on nyt jutussa todistajan roolissa.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi ihmetteli Litrejevin pidätystä Twitterissä ja antoi ymmärtää, että nuorta naista olisi saatettu käyttää tapauksessa houkuttimena.

– Hunaja-ansa, aivan kuin oppikirjasta, Navalnyi kirjoitti.

Litrejevin nettityttöystävän mukaan hänellä itsellään ei ollut mitään osuutta tapahtumiin eikä hän ole toiminut poliisille ilmiantajana.

Meduza-uutissivuston mukaan pariskunta oli tutustunut internetissä jo 2019 lokakuussa. Avoimeksi jää siten yhä esimerkiksi mahdollisuus, että heidän keskinäistä viestintäänsä olisi seurattu.

Litrejevin kohtalo kosketta myös Suomea siten, että hän on opiskellut it-alaa Suomessa.

Litrejev opiskeli televiestintää Bontsh-Brujevitshin nimeä kantavassa valtionyliopistossa Pietarissa vuosina 2013–2015, minkä jälkeen hän siirtyi jatkamaan opintojaan Suomeen.

Litrejevin LinkedIn-sivustolta löytyy maininta hänen opinnoistaan vuosilta 2015-2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.

IS:n tietojen mukaan Litreev valmistui Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta vuonna 2017 eli sen jälkeen, kun Kotkassa ja Kouvolassa toiminut Kymenlaakson ammattikorkeakoulu oli yhdistynyt Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa.

Litrejev käytti Suomessa ollessaan sukunimestään englantilaistyylistä translitterointimuotoa Litreev. Hänen LinkedIn-sivuiltaan käy myös ilmi, että hän listaa suomen kielen yhdeksi osaamistaan kielistä.

Litrejevillä on sosiaalisen median kontakteissaan myös joitakin suomalaisia, jotka tuntevat hänet joko it-harrastuksen tai Suomen-opintojen kautta. IS oli yhteydessä muutamiin suomalaisiin, jotka vahvistivat muistavansa hänet.

Litrejev on Venäjällä tunnettu muun muassa siitä, että hän on kehittänyt maan opposition turvaksi niin sanotun ”punaisen napin”. Hätänappi on sovellus, jonka avulla esimerkiksi poliisien pidättämäksi joutuva henkilö voi ilmoittaa tapahtuneesta ja olinpaikastaan nopeasti sekä lähipiirilleen että Venäjän ihmisoikeusjärjestöille.

Litrejev on kehittänyt lisäksi ohjelman, jonka avulla Venäjän viranomaisten Telegram-estot voidaan ohittaa. Hän on myös luonut tietopankin poliiseista ja viranomaisista, joita Venäjän oppositio syyttää väkivallan käyttämisestä pidätys- ja vangitsemistilanteissa.

Litrejev on tällä hetkellä it-yrittäjä, jonka yritys Vee Security on rekisteröity Viroon. Yritys on erikoistunut kyberturvallisuuteen.

Litrejevin oli määrä esiintyä Pietarissa 23. helmikuuta seminaarissa, jossa käsiteltiin kyberturvallisuutta ja tiedotusvälineissä esiintyvää propagandaa. Hän ei kuitenkaan koskaan päässyt paikalle.

Litrejev pidäetettiin 22. helmikuuta Jekaterinburgissa sen jälkeen, kun hän oli saapunut hotellille tyttöystävänsä kanssa. Venäjän sisäministeriön mukaan he olivat saaneet nimettömän ilmiannon, jonka mukaan Litrejevin hallussa olisi huumausaineita.

Litrejevin asianajaja Aleksei Bushmakov kertoi Meduza-uutissivustolle, että huumepidätyksen tehneet poliisit selvästikin tiesivät Litrejevin yhteiskunnallisesta toiminnasta jo alkukuulusteluissa. Tämä tukisi epäilyjä siitä, että pidätyksen taustalla saattaisi olla muutakin kuin satunnainen ilmianto huume-epäilystä.

Litrejevin kerrotaan ostaneen ekstaasitabletteja nettikaupan kautta. Erä oli kertoman mukaan kiinnitetty roska-astiaan Jekaterinburgin Krasnolesin lähiössä, josta hän oli käynyt noutamassa sen saamiensa ohjeiden mukaan.

Litrejevin ekstaasipillerit löydettiin vasta poliisiasemalla, vaikka hänet pidätettiin ja tutkittiin jo Novotel-hotellin luona. Litrejevin kehosta ei ole löytynyt huumejäämiä.

Asianajaja Bushmakov kertoi, että Venäjän viranomaiset olivat vaatineet Litrejeviä avaamaan heille pääsyn tämän puhelimen tietoihin. Kun ohjelmoija oli kieltäytynyt avaamasta puhelintaan, häneen oli kohdistettu asianajajan mukaan väkivaltaa. Tämän jälkeen Litrejev oli avannut puhelimen.

– On selvä asia, että tämä asia on pimeä, Bushmakov luonnehti päämiehensä vangitsemista Facebookissa.

Litrejev määrättiin Jekaterinburgissa tutkintavankeuteen sen vuoksi, että viranomaisten mielestä hän olisi saattanut muuten paeta Viroon. Hänellä on oleskelulupa Viroon.

Litrejev tarjoutui luovuttamaan Venäjän ulkomaanpassinsa tutkinnan ajaksi, mutta oikeus ei suostunut vapauttamiseen. Hänen tutkintavankeuttaan kuitenkin lyhennettiin kahdesta kuukaudesta kuukauteen.

Litrejev on syntynyt Pietarissa. Viime aikoina hän on asunut vuorotellen Virossa ja Pietarin lähellä sijaitsevassa Sosonovyi Borissa, missä hän pitää huolta sairaasta äidistään.

– Minulla on vakavasti sairas äiti. Kun sain tietää hänen sairaudestaan, olen sen jälkeen asunut suurimman osan aikaa Venäjällä. Saatan häntä sairaalaan ja autan kotitöissä, Litrejev kertoi oikeudelle Kommersant-lehden mukaan.