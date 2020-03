Tuore kiinalaistutkimus vahvistaa aiempia oletuksia siitä, että suurimmassa vaarassa kuolla koronavirukseen ovat iäkkäät sekä aiemmista perussairauksista kärsivät potilaat.

Maailmalla oli sunnuntaihin mennessä tunnistettu kaikkiaan yli 86 500 koronavirustapausta, kertoi uutistoimisto Reuters omiin laskelmiinsa perustuen. Virus on aiheuttanut tähän mennessä kaikkiaan yli 3 000 ihmisen kuoleman.

Kiinan lisäksi koronavirus on levinnyt 53 muuhun maahan, joissa tartuntoja on ollut yhteensä noin 6 500. Kiinan ulkopuolella virukseen on kerrottu kuolleen yli 100 ihmistä.

Kiinan tartuntatautien keskus CDC julkaisi äskettäin tuoreen tutkimuksen, jossa analysoitiin yhteensä 72 314 Manner-Kiinassa helmikuun 11. päivään mennessä tavattua tartuntatapausta. Tutkimustulokset paljastavat uusia yksityiskohtia koronavirukseen liittyvästä kuolemanriskistä.

Vapaaehtoistyöntekijät desinfioivat sunnuntaina Kiinan Wuhanissa koronaviruksen sairastanutta naista, joka siirtyi sairaalasta päästyään kahdeksi viikoksi karanteeniin paikalliseen hotelliin.

Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia tartunnan aiheuttamista sairaustapauksista oli lieviä. Tulokset vahvistavat aiempaa oletusta siitä, että kuoleman riski on suurin potilailla, jotka kärsivät jo valmiiksi muista sairauksista sekä terveysongelmista.

Tutkimuksen perusteella koronavirustartunnan saaneiden keskimääräinen kuolleisuus on keskimäärin 2,3 prosenttia. Muun muassa Business Insider -lehti kertoo, että muiden, tuoreempiin tilastoihin perustuvien arvioiden mukaan kuoleman riski olisi 3,4–4,3 prosentin luokkaa.

Riski nousee dramaattisesti yli 70-vuotiaiden kohdalla

Kiinalaistutkimuksen mukaan kuolleisuus nousee dramaattisesti yli 70-vuotiaiden potilaiden kohdalla. Tutkimuksessa mukana olleista, 70 vuotta täyttäneistä potilaista kuoli 8 prosenttia ja 80 vuotta täyttäneistä jo 15 prosenttia.

50 vuotta täyttäneiden potilaiden kuolleisuus oli 1,3 prosenttia. Heidän riskinsä kuolla koronavirukseen on suunnilleen kolminkertainen 40–50-vuotiaisiin verrattuna.

Pienin riski kuolla koronavirukseen on 10–40-vuotiailla potilailla, joista menehtyi vain 0,2 prosenttia. Tutkimuksessa ei ole otettu huomioon mahdollisia alle 10-vuotiaiden lasten kuolemia, sillä heitä oli tartunnan saaneissa muutoinkin vain alle yksi prosentti.

Iäkkäämmillä potilailla on myös muita todennäköisemmin aiempia perussairauksia. Aiemmista terveysongelmista kärsineistä keskimäärin noin 7 prosenttia kuoli viruksen aiheuttamaan sairauteen, kun kuolleisuus perusterveiden joukossa oli vain alle yhden prosentin luokkaa.

Sydänsairauksista kärsivillä yli 10 prosentin riski

Sydänsairauksista kärsivien riski kuolla koronavirukseen on tutkimuksen mukaan 10,5 prosenttia. Diabetesta sairastavien potilaiden keskuudessa kuolleisuus oli 7,3 prosenttia, ja kroonisista hengityselinsairauksista kärsivistä koronavirukseen menehtyneiden joukossa 6,3 prosenttia.

Syöpää sairastavista kiinalaispotilaista puolestaan 5,6 prosenttia menehtyi saatuaan koronaviruksen.

Tutkijoilla ei ollut tietoa yli 20 000 tutkitun aiemmasta sairaushistoriasta, mutta tutkimuksen kerrotaan tästä huolimatta tarjoavan huomattavan laajaa tietoa siitä, kuinka koronavirus toimii ihmisten elimistössä.

Ranskan Crepy-en-Valoisissa sijaitsevan yliopiston portille alkoi ilmaantua kukkia sen jälkeen, kun koulun 60-vuotias opettaja oli menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen sunnuntaina.

Miehet ovat jonkin verran alttiimpia kuolemaan koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuin naiset. Kun naisista menehtyi keskimäärin 1,7 prosenttia, miesten kohdalla lukema oli 2,8 prosenttia.

Syytä naisten ja miesten väliseen eroon ei tarkalleen tiedetä, mutta syyksi on epäilty muun muassa eroja immuunijärjestelmän toiminnassa sekä elämäntyylissä. Esimerkiksi Kiinassa miehet tupakoivat huomattavasti naisia enemmän, millä on epäilty olevan yhteyttä kuolleisuuteen.

Maailman terveysjärjestö WHO on niin ikään kertonut, että riski kuolla koronavirukseen on suurin yli 60-vuotiailla sekä perussairauksista kärsivillä. WHO suositteli perjantaina BBC:n mukaan, että riskiryhmiin kuuluvat välttelisivät suuria väkijoukkoja alueilla, joissa on mahdollista joutua kontaktiin tartunnan saaneiden kanssa.