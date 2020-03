IS oli paikalla, kun miljardööri Mike Bloombergin presidenttikampanja kirjaimellisesti heitteli rahaa ympäriinsä – hintalappu jo yli puoli miljardia

Maailman kahdeksanneksi rikkaimman miehen presidenttikampanjaa varjostavat vanhat möläytykset, jotka ovat nousseet esiin kummittelemaan.

– Let’s make America fabulous again!

Drag-artisti Buff Fayen mielestä Mike Bloomberg on paras mies tekemään Amerikasta taas ihanan.

Tai niin Faye ainakin sanoo, koska Bloomberg on ostanut hänen ryhmänsä esiintymään kampanjatilaisuuteensa ravintolassa Pohjois-Carolinan Charlottessa.

Bloomberg itse ei ole paikalla, sillä hän kampanjoi sunnuntaina Alabamassa. Demokraatit äänestävät ensi tiistaina 14 osavaltion esivaaleissa, ja puolueen presidenttiehdokkaat kiertävät ympäri maata tekemässä vaalityötä ennen elintärkeää ”supertiistaita”.

Drag-artisti Kassandra Hylton oli yksi brunssitapahtuman esiintyjistä.

Bloomberg jätti esivaalisirkuksen neljä ensimmäistä osavaltiota kokonaan väliin, joten hänen suosionsa mitataan nyt ensi kertaa.

Bloomberg on New Yorkin entinen pormestari ja maailman kahdeksanneksi rikkain mies. Hän on polttanut kampanjaansa jo yli 500 miljoonaa dollaria (liki 452 miljoonaa euroa), saman verran kuin muut ehdokkaat yhteensä.

Charlottessa Bloombergin kampanjatyöntekijät johdattavat yleisön ravintolan kellarikerrokseen ja kehottavat kaikkia ottamaan ilmaisen t-paidan. Myös tarjolla oleva brunssi on ilmainen.

Kaikesta näkee, että raha ei ole rajoite. Bloombergin kampanjalla on pelkästään Pohjois-Carolinassa 125 palkallista työntekijää. He nauttivat keskimäärin tuplapalkkaa muiden kampanjoiden työntekijöihin nähden.

Mike Bloombergin kampanja järjesteti sunnuntaina Super Sunday Drag Brunchin Pohjois-Carolinan Charlottessa.

Jonathan Barrion työnä on Pohjois-Carolinan seksuaalivähemmistöjen eli LGTBQ-yhteisön kääntäminen Bloombergin taakse. Kun juontaja Faye kysyy, kuinka moni paikalla olijoista on LGTBQ-väkeä, lähes puolet nostaa kätensä ylös.

– Rakastamme myös heteroita. Ilman teitä emme olisi olemassa, Faye vitsailee.

Drag-artistit tanssivat ja keräävät yleisön antamia tippejä. Välillä kuunnellaan Bloombergin videotervehdys, jossa hän kehuu teoillaan LGTBQ-yhteisön hyväksi.

Bloomberg osaa valita oikeat sanat, mutta kuinka aidosti hän on niiden takana?

Kaksi viikkoa sitten nousi esiin vuoden vanha video, jossa Bloomberg nimitti transsukupuolisia ”jätkiksi, jotka pukeutuvat hameeseen” ja syytti demokraatteja liiasta keskittymisestä identiteettipolitiikkaan.

Samanlaisia epäjohdonmukaisuuksia on tullut esiin Bloombergin suhtautumisessa naisten oikeuksiin ja etnisten vähemmistöjen kohteluun. Kun muut ehdokkaat nostivat vaaliväittelyssä esiin nämä ristiriidat, Bloombergin suosio mielipidetutkimuksissa kääntyi laskuun.

Viimeisten ennusteiden mukaan supertiistain suurimmasta äänisaaliista taistelevat Bernie Sanders ja Joe Biden. Bloombergille on tarjolla kolmostila niin Pohjois-Carolinassa kuin valtakunnallisesti.

Charlotten tilaisuuteen osallistunut Brent Maher kuuluu LGTBQ-yhteisöön. Maltilliseksi demokraatiksi tunnustautuva Maher kertoi empivänsä vielä Bloombergin ja Pete Buttigiegin välillä. Buttigieg ilmoitti myöhemmin sunnuntaina jättäytyvänsä pois presidenttikamppailusta.

– Minulle kaikkein tärkeintä on, että demokraatti voittaa vaalit. Siksi valintakelpoisuus on minulle tärkeää. Myös LGTBQ-asiat ovat tärkeitä, Maher sanoi.

Charlotten tilaisuuteen osallistunut Brent Maher kertoi olevansa maltillinen demokraatti.

Bloomberg muistuttaa mielellään, että hän oli mukana New Yorkin ensimmäisen homoparin vihkimisessä. Kriitikot huomauttavat, että hänen virkakautensa aikana kaupunki vähensi HIV-järjestöjen tukea.

– Hänellä on saavutuksia New Yorkissa ja hyvä verkosto LGTBQ-kannattajia täällä Charlottessa, joten se on minulle hyvä merkki, Maher pohtii.

Ennen drag show’n huipennnusta Barrios ottaa vielä puheenvuoron.

– Kampanjamme on omarahoitteinen, joten emme pyydä teiltä rahaa. Pyydämme vain, että liitytte tekstiviestilistallemme, jolloin saatte lisää tietoa kampanjasta, Barrios sanoo.

Viimeiset artistit astuvat tanssimaan.

Yksi kampanjan työntekijöistä hakee paksun nipun dollareita ja heittää ne ilmaan. Yleisö auttaa artistia keräämään setelit lattialta.