Miksi Turkki avasi rajan, miten EU reagoi? 7 keskeistä kysymystä ja vastausta Turkin tilanteesta

Tuhansia Eurooppaan pyrkiviä pakolaisia on kerääntynyt virallisille ja epävirallisille raja-asemille.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi torstaina ”avaavansa ovet Eurooppaan”. Kreikka tahtoo pitää rajansa kiinni.

IS kokosi seitsemän keskeistä kysymystä vaikeasta tilanteesta.

1. Keistä on kyse?

YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM kertoo tiedotteessaan, että rajalle saapuneiden joukossa on perheitä pienten lasten kanssa. Virallisille ja epävirallisille raja-asemille on kerääntynyt ryhmiä, joiden koko vaihtelee muutaman tusinan ja tuhansien välillä.

– Edirneä päin suuntaavien siirtolaisten määrä kasvoi pitkin päivää, kun autot, taksit ja bussit Istanbulista saapuivat, järjestön Turkin-johtaja Lado Gvilava kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa valtaosa Eurooppaan pyrkivistä on nuoria miehiä.

– Jaamme aterioita ja muita perustarvikkeita kaupungissa, mutta lämpötila on laskenut lähelle nollaa ja tulee, joten olemme huolissamme näille olosuhteille altistuneista haavoittuneista ihmisistä, Gvilava sanoo.

Turkin ja Kreikan rajalle saapuneiden joukossa on perheitä pienten lasten kanssa.

Joukossa on CNN:n mukaan pakolaisia Syyriasta, Afganistanista, Iranista, Pakistanista, Irakista, Marokosta ja Somaliasta. Median mukaan osa heistä on vasta saapunut Turkkiin, kun taas jotkut ovat olleet Turkissa jo vuosia, mutta työpaikan ja kodin löytäminen on ollut vaikeaa. Turkin talous on voinut viime aikoina huonosti.

2. Paljonko rajan ylittäjiä on?

Luvut rajalle kokoontuneiden tai sen ylittäneiden määristä vaihtelevat paljon. Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle oli jo lauantai-iltaan mennessä kerääntynyt noin 13 000 EU:hun pyrkijää, kertoi YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM.

Turkin sisäministeri Süleyman Soylu taas väitti sunnuntaiaamuna Twitterissä, että Edirnen rajanylityspaikan kautta olisi poistumassa yli 76 300 ihmistä. Lauantaina Erdogan sanoi 18 000 ylittäneen Turkin rajan. Erdoganin on lausunnollaan väitetty yllyttäneen ihmisiä suuntaamaan kohti Kreikkaa.

Kreikkalainen hallituslähde kertoi AFP:lle sunnuntaina, että 10 000 ihmistä olisi ylittänyt rajan vuorokauden aikana. Saman lähteen mukaan 9 900 ihmistä olisi estetty ylittämästä rajaa lauantai- ja sunnuntaiaamun välillä.

Turkissa on arviolta 3,7 miljoonaa pakolaista, joista valtaosa on syyrialaisia.

Tuhansia pakolaisia kerääntyi Turkin ja Kreikan rajalle lauantaina.

Reutersin mukaan Kreikan saarille Egeanmerelle on saapunut sunnuntaina meriteitse ainakin 600 ihmistä.

3. Miten Kreikka vastaa?

Kreikan hallituksen mukaan kyse on laittomista siirtolaisista. Maan mellakkapoliisi on ampunut ihmisiä kyynelkaasulla Edirnen raja-asemalla ja käyttänyt pamppua. Uutisvideoilta käy ilmi, että pakolaiset ovat vastanneet kivittämällä Kreikan viranomaisia.

– Hallitus on valmis tekemään mitä vaan suojellakseen rajojaan, Kreikan hallituksen edustaja Stelios Petsas kertoi toimittajille Erdoganin puheiden jälkeen.

Maan armeija on jalkautettu Kreikan ja Turkin rajalle. New York Timesin paikan päällä oleva toimittaja raportoi, että armeijan ajoneuvoja on liikkeillä tusinoittain.

Maan hallitus kieltää käyttäneensä rajalla väkivaltaa, mutta raportit paikan päältä väittävät armeijan ja poliisin hakanneen ihmisiä rajalla. CNN puhutti rajalla ihmisiä, joiden mukaan kreikkalaisviranomaiset pahoinpitelivät ihmisiä ja tuhosivat näiden puhelimia ja henkilöllisyysdokumentteja.

Kreikka on lähettänyt alueella oleviin ulkomaisiin puhelinnumeroihin englanninkielisiä tekstiviestejä.

”Helleenien tasavallalta: Kreikka nostaa turvallisuustoimia rajalla maksimiin. Älä yritä ylittää rajaa laittomasti.”, viesti kuuluu New York Timesin mukaan.

Kreikan mellakkapoliisi on ampunut ihmisiä kyynelkaasulla Edirnen raja-asemalla ja käyttänyt pamppua.

Sunnuntai-iltana pääministeri kertoi, ettei maa aio ottaa turvapaikkahakemuksia vastaan kuukauteen.

4. Entä sitten Bulgaria?

Turkki jakaa EU:n ulkorajaa myös Bulgarian kanssa, mutta Bulgarian tilanne on jäänyt julkisuudessa epäselväksi.

Turkilla ja Kreikalla on maarajaa 192 kilometriä, josta valtaosan raja myötäilee Evros-jokea. Bulgarian ja Turkin raja taas on 223 kilometriä.

Perjantaina Bulgaria kertoi olevansa valmis jalkauttamaan tuhat sotilasta rajalle. Sunnuntaina puolustusministeri Krasimir Karakachanov kertoi uutistoimisto Noviten mukaan, että maan rajapoliisi olisi pysäyttänyt kaksi 30 hengen ryhmää rajalle.

5. Mitä tapahtuu Syyrian ja Turkin rajalla?

Turkin pohjois- ja etelärajojen tilanteet ovat yhteyksissä toisiinsa. Idbilin alueelle Koillis-Syyriaan on avattu joulukuun jälkeen ainakin 200 pakolaisleiriä, joilla on arviolta miljoona ihmistä. Ylitäysillä leireillä kymmenettuhannet joutuvat nukkumaan ulkona pakkasessa. Lapsia on jäätynyt kuoliaaksi. YK:n humanitäärisen toiminnan johtaja Mark Lowcock on kuvaillut tilannetta vuosisadan pahimmaksi humanitaariseksi painajaiseksi.

Idlibin kaupungista Turkin rajalle on noin 20 kilometriä. Turkki kertoi torstaina, että se on ”saavuttanut kapasiteettinsa”.

Samaan aikaan Turkin ja Syyrian hallituksen joukot ovat ottaneet yhteen, ja Turkki on pudottanut kaksi hallituksen joukkojen sotakonetta sunnuntaina Luoteis-Syyriassa. Operaatio alkoi viime viikolla, jolloin 34 turkkilaissotilasta kuoli Syyrian hallituksen iskussa.

Venäjä ja Turkki tukevat Syyrian sisällissodassa vastakkaisia puolia, ja suurmaiden välien kiristyminen on huolestuttanut maailmalla. Turkki tukee alueella taistelevia kapinallisia ja Venäjä hallituksen joukkoja.

Putin ja Erdogan tapaavat torstaina Moskovassa Idlibin tilanteesta.

6. Miksi Turkki avasi rajan?

EU solmi Turkin kanssa vuonna 2016 sopimuksen, jolla se halusi vähentää Kreikan kautta unioniin saapuvien turvapaikanhakijoiden määrää. Sopimuksen mukaan Kreikka palauttaa paperittomat siirtolaiset Turkkiin, ja EU vastaanottaa jokaista palautettua kohti yhden pakolaisen Turkista.

Sopimus tehtiin sen jälkeen, kun EU-alueelle saapui 2015 yli miljoona turvapaikanhakijaa.

Lämpötila rajalla on laskenut lähelle nollaa.

Käytännössä Kreikan viranomaiset eivät juuri palauttaneet tulijoita Turkkiin, vaan moni jäi jumiin Kreikan saarille. Esimerkiksi Morian pakolaisleirillä Kreikan Lesbos-saarella arvioidaan olevan yli 19 000 pakolaista, vaikka leiri suunniteltiin 3 000:lle.

Erdoganin mukaan EU ei ole pitänyt sopimusta, minkä vuoksi Turkki avasi rajan. Turkki on aiemminkin uhkaillut rajan avaamisella.

7. Miten EU reagoi?

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi tilannetta lauantaina niukkasanaisesti.

– Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto ovat seuranneet tarkkaan ja huolestuneina tilannetta EU:n Turkin-ulkorajalla. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja minä olemme jatkuvassa yhteydessä [Kreikan] pääministeri Mitsotakiksen ja [Bulgarian] pääministeri Borissovin kanssa.

– Tässä kohtaa meille tärkeintä on varmistaa, että Kreikalla ja Bulgarialla on täysi tukemme. Olemme valmiita antamaan lisäapuja, myös maarajalla Frontexin voimin.

EU ei ole ottanut kantaa Kreikan käyttämiin voimakeinoihin.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel ovat vaatineet huippukokousta Erdoganin ja Putinin kanssa. Macron on neuvotellut Erdoganin ja Putinin kanssa asiasta.