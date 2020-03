Koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli kolmentuhannen

Kiina kertoi maanantaina noin 40 uudesta kuolemantapauksesta.

Suurin osa kuolemista on raportoitu Manner-Kiinasta, jossa joulukuun lopulla leviämään lähteneen uuden koronaviruksen seurauksena on kuollut nyt ainakin 2 900 ihmistä.

Suurin osa kuolemista on raportoitu Manner-Kiinasta, jossa joulukuun lopulla leviämään lähteneen uuden koronaviruksen seurauksena on kuollut nyt ainakin 2 900 ihmistä. Suurin osa kuolemista ja sairastumisista on todettu Hubein maakunnassa. Uusien tartuntojen määrä laski maan viranomaisten mukaan maanantaina noin 200 tapaukseen, alimmilleen sitten tammikuun.

Koronavirustartuntoja on viime päivinä todettu enenevässä määrin Kiina ulkopuolella, esimerkiksi Italiassa, Iranissa ja Etelä-Koreassa.