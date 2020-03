Israelissa jo kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisään – hallitus saattaa jäädä tälläkin kertaa vain haaveeksi

Mielipidemittausten mukaan tämänkin kerran jälkeen hallitus voi jäädä haaveeksi.

Israelissa järjestetään tänään jo kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisällä. Edellisen kerran juutalaisvaltiossa oltiin uurnilla syyskuussa ja sitä ennen huhtikuussa.

Vaaleja varjostaa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun oikeudenkäynti, joka alkaa myöhemmin tässä kuussa. Netanjahua syytetään muun muassa lahjuksien vastaanottamisesta ja petoksesta. Netanjahu on ainoa Israelin pääministeri, jota vastaan on nostettu syyte viranhoidon aikana. Hän on kiistänyt korruptiosyytteet ja sanonut niitä poliittiseksi noitavainoksi.

Mielipidemittausten mukaan äänestäjät saattavat olla samaa mieltä Netanjahun kanssa, sillä hänen kannatuksensa ei ole juurikaan notkahtanut sitten syyskuun vaalien. Sininen ja valkoinen -puolueen johtaja Benny Gantz on yrittänyt käyttää oikeudenkäyntiä hyväkseen, mutta ei ole onnistunut.

Mielipidemittausten mukaan sen paremmin Sininen ja valkoinen kuin Netanjahun Likud-puoluekaan eivät kuitenkaan saa taakseen riittävästi tukea muodostaakseen hallituksen, eli vaaleissa päädyttäisiin samaan tilanteeseen kuin kahdella aikaisemmallakin kerralla.