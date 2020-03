Demokraattien Pete Buttigieg vetäytyy Yhdysvaltain presidenttikamppailusta

South Bendin entinen pormestari tavoitteli demokraattien presidenttiehdokkuutta.

South Bendin entinen pormestari, Demokraatien Pete Buttigieg lopettaa presidentinvaalikampanjansa, Reuters kertoo.

Ilmoitus tuli vain paria päivää ennen niin sanottua supertiistaita, jolloin esivaaleja ja vaalikokouksia käydään yli kymmenessä osavaltiossa.

Buttigieg otti lauantaina merkittävästi takkiinsa demokraattien esivaalissa Etelä-Carolinassa, kun hän sijoittu äänillään vasta neljänneksi, kun Joe Biden otti murskavoiton.

Vielä lauantaina Buttigieg sanoi, ettei aio luovuttaa.

– Olen ylpeä saavuttamistamme äänistä ja tavoittelen jatkossa päättäväisesti jokaista ääntä, Buttigieg sanoi Pohjois-Carolinassa.

Buttigieg eli pormestari-Pete (Mayor Pete), oli alle nelikymppisenä eri sukupolvea kuin useat yli seitsemänkymppiset vastustajansa.

Vielä Iowan esivaaleissa Buttigieg onnistui lyömään useimmat ennakkoarviot ja nousemaan lähes tasatulokseen ennakkosuosikki Bernie Sandersin kanssa.

Kielitaitoisen ja älykkään Buttigiegin kompastuskiviä oli kuitenkin karisman puute sekä etenkin se, että hän ei vedonnut mustiin äänestäjiin. Jälkimmäinen vaikutti merkittävästi Etelä-Carolinan huonoon tulokseen.

Demokraattien presidenttiehdokkaan valinnassa keskeisessä osassa on musta vähemmistö, joka on keskimäärin muuta väestöä uskonnollisempaa. Mielipidemittauksissa Buttigiegillä on ollut suuria vaikeuksia kerätä kannatusta mustilta äänestäjiltä, toisin kuin kilpakumppaneilla Bidenilla ja Sandersilla.

On myös arveltu, että Buttigiegin ongelma on se, että hän ei puhuttele kaikkia amerikkalaisia, ja että hänen homoutensa saattaa olla Yhdysvalloissa edelleen useimmille ongelma.