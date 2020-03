Kreikan pääministeri: Emme ota turvapaikkahakemuksia vastaan kuukauteen

Kreikan mielestä ihmiset yrittävät ylittää maan rajan laittomasti.

Tilanne Kreikan ja Turkin välisellä rajalla eskaloitui sunnuntaina, ja Kreikan on raportoitu esimerkiksi ampuneen rajan yli pyrkineitä ihmisiä kyynelkaasulla. Pääministeri Kyriákos Mitsotákis kertoi illalla, ettei maa aio ottaa uusia turvapaikkahakemuksia vastaan kuukauteen.

– Älkää yrittäkö saapua Kreikkaan laittomasti, teidät käännytetään takaisin, Mitsotákis varoitti.

YK:n siirtolaisjärjestön mukaan rajalla oli sunnuntaiaamuna 13 000 ihmistä, jotka tahtoivat ylittää rajan. Turkin sisäministeri on väittänyt, että kyse olisi jopa 80 000:sta.

Mitsotákis kertoi, että hän aikoo mennä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin kanssa Kreikan ja Turkin rajalle tiistaina.

Kreikka on jatkuvasti kutsunut rajan ylittämään pyrkiviä ihmisiä laittomasti maahan pyrkiviksi.

Kansainvälisten sopimusten mukaisesti suojelua tulee antaa sitä tarvitseville. Turvapaikkahakemuksen jättämällä voi hakea suojelua eli toisin sanoen pakolaisasemaa.

Pohjana menettelylle on muun muassa Geneven pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus vuodelta 1951 sekä EU-lainsäädäntö.

Euroopan unionin Dublin-sopimuksen mukaan turvapaikanhakijan tilannetta käsitellään siinä maassa, jossa hänellä on perheenjäseniä, joka on myöntänyt hänelle oleskeluluvan tai viisumin, josta hän on aikaisemmin hakenut turvapaikkaa tai johon hän on ensimmäiseksi ei-EU-maasta saapunut. Niinpä monet turvapaikanhakijat on käännytetty takaisin EU:n rajamaihin, kuten Kreikkaan ja Italiaan.