New Yorkissa kiellettiin kertakäyttömuovipussit

Ympäristösuojelijat ylistävät uutta lakia.

New Yorkissa astui sunnuntaina voimaan kielto, jonka myötä kaupat eivät enää saa antaa asiakkailleen ohuita kertakäyttömuovipusseja. Asiakkaille on tarjottava paperipusseja, paksummasta muovista valmistettuja muovipusseja tai erilaisia kestokasseja.

Ympäristösuojelijat ovat ylistäneet uutta lakia, mutta pienyritysten mukaan se lisää kohtuuttomasti heidän kulujaan, koska halpoja vaihtoehtoja ei ole tarjolla. Suurimmissa vaikeuksissa ovat pienet latinotaustaiset elintarvikekaupat, joita kaupungissa on noin 13 000.

New Yorkiin on arvioitu tarvittavan noin neljä miljardia paperipussia, mikä on puolet koko Pohjois-Amerikan tuotannosta, kertoo Guardian. Viranomaisten mukaan yrityksille annetaan tovi aikaa sopeutua kieltoon, mutta sen jälkeen muovipussien jakamisesta rapsahtaa 250 dollarin (vajaan 230 euron) sakko.

New York on toinen osavaltio Yhdysvalloissa, joka kieltää muovipussit. Aiemmin Kalifornia on tehnyt samoin.