Koronakaranteenissa oleva suomalainen: Miksi britit ovat saaneet testit ja me emme?

Strandvikit pohtivat, mikseivät he ole saaneet tehdä koronatestejä.

Teneriffalla hotellissa koronakaranteenissa kuudetta päivää olevat Harriet ja Thomas Strandvik kirjoittavat kokemuksestaan Ilta-Sanomiin.

Mikä erottaa täällä englantilaisen ja suomalaisen? Kaikki Britannian kansalaiset ovat saaneet tehdä testin (nenä- ja nielutestin). Me emme ole saaneet tehdä sellaista. He toivovat, että kaikki saisivat testistä negatiivisen tuloksen, ja heille järjestettäisiin yhteinen lento kotiin Englantiin. Ylellistä heille, jos se on totta?

Puhuin tänään pihalla ollessani brittimiehen kanssa, ja hän kertoi kaikesta tästä ja testistä. Lisäkysymykset heräsivät mielessäni, joten soitimme Thomaksen kanssa Suomen ulkoministeriöön. He eivät tienneet asiasta, mutta lupasivat ottaa yhteyttä Suomen konsulaattiin Las Palmasissa. Vastaanotossa hotellinjohtaja vakuutti, ettei ketään päästetä pois ennen maaliskuun yhdeksättä päivää.

Huhut kukkivat täällä villisti. Meillä on pöydällä vain vähän faktoja. Pääsisäänkäynnille on laitettu esille kirjoja ja sanomalehtiä, joita voi lainata, ja soma viesti. Eilen illalla hotelli tarjosi hieman viihdettä, eräs rouva lauloi ja lapsille oli minidisko. Hotellin maskotti Daisyllä oli jopa hengityssuoja yllään. Kontrastit ovat täällä suuria, vain tuntia aiemmin eräs nainen sai paniikkikohtauksen ja juoksi äänekkäästi ulos – hän oli saanut tarpeekseen. Voi heitä raukkoja, jotka eivät ole hyvällä mielellä.

Aloitimme päivän kävellen pihaa ympäri. Olen puhunut töiden kanssa ja yrittänyt kirjoittaa tarjousta puhelimellani. Lapset ovat tunnollisesti tehneet koulutöitä pois alta. Luemme kirjoja ja pelaamme korttia. Uitua tuli paljon, ja minä kokeilin vesijumppavuoroa, ihanaa eläkeläisporukkaa! Ehkä illalla tulee vielä pelattua hauska erä biljardia. Olen kiitollinen, että lääkkeet ovat saapuneet.

Teksti on käännetty pariskunnan äidinkielestä ruotsista IS:n toimituksessa.