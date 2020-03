EU:n ulkoministerit koolle Syyrian kriisin vuoksi

Syyrian sisällissota on kestänyt vuodesta 2011.

Turkki on pudottanut kaksi Syyrian hallituksen joukkojen hävittäjää.

Uutistoimisto AFP:n mukaan EU kutsuu ulkoministerit koolle Syyrian heikentyneen tilanteen vuoksi.

Turkki on pudottanut sunnuntaina kaksi Syyrian hallituksen joukkojen hävittäjää Luoteis-Syyriassa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto on ollut loppuviikolla työmatkalla Washingtonissa Yhdysvalloissa.

Turkki kertoi jo aiemmin jatkavansa sotilasoperaatiotaan Syyrian hallintoa vastaan. Operaatio alkoi sen jälkeen kun 34 turkkilaissotilasta kuoli tällä viikolla Syyriassa tehdyssä ilmaiskussa. Jo lauantaina 26 Syyrian hallinnon sotilasta sai surmansa Turkin lennokki-iskussa Luoteis-Syyriassa.

Myös sisäministerit koolle

Aiemmin maahanmuuttoasioista vastaava komissaari Margaritis Schinas on Twitterissä kertonut, että sisäministerit on kutsuttu maanantaiksi kiireelliseen kokoukseen Berliiniin Turkista EU:hun saapuvien ihmisten vuoksi. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kertonut avanneensa ”portit Eurooppaan”, ja kymmenettuhannet ovat pyrkineet viikonlopun aikana Edirnen rajanylityspaikalla Turkista Kreikkaan.

Pohjois-Suomessa viikonloppuna työmatkalla ollut sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kommentoi STT:lle tekstiviestitse, että tilannetta seurataan ja että EU on tässä keskeinen toimija. Asian tiimoilta käydään diplomaattisia keskusteluita. Ohisalo viestitti, ettei aio kommentoida asiaa enempää sunnuntaina.