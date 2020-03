Italialaiskuntaan syntyy vuosittain vain kaksi lasta – nyt se etsii asukkaita ja lupaa maksaa vuokran lähes kokonaan tai 5000 euron kertakorvauksen

”Lapset ovat tulevaisuutemme”, pormestari toteaa, mutta heitä syntyy Teorassa enää vuosittain kaksi. Pikkukunta aikoo kääntää trendin.

Teoran kunta Italiassa on ottanut tositoimet käyttöön taistellessaan autioitumistaan vastaan. Se on päättänyt alkaa maksaa kaupunkiin muuttajien vuokrasta 150 euroa kuussa kahden vuoden ajan tai vaihtoehtoisesti 5 000 euron kertakorvauksen asunnonostoon. Ehtona on, että mukana muuttaa alaikäinen lapsi ja perhe on Teorassa kirjoilla kolme vuotta.

CNN:n mukaan Teorasta saa hyväkuntoisen sataneliöisen kodin 20 000 eurolla tai vuokra-asunnon 200 eurolla.

Kampanja seuraa trendiä, jossa autioituvat kunnat ympäri Italian ovat kaupanneet koteja eurolla. Usein kodit ovat vaatineet suurta remonttia. Jo viisi vuotta sitten Ilta-Sanomat uutisoi, kuin Sisilian Gangissa oli eurolla taloja tarjolla. Kunnostukseen taas uskottiin kuluvan 35 000 euroa.

Kuntien huolena on ollut, että talot valuvat matkailijoiden käyttöön.

– En usko tyhjien talojen myymiseen eurolla, se ei kannusta ihmisiä asettumaan aloilleen. He tulevat vain pariksi kuukaudeksi vuodessa lomailemaan. Se ei ole ratkaisu. Mutta kun tehdään tästä kotipaikka ja laitetaan lapset paikalliseen kouluun, se henkii uutta elämää, Teoran pormestari Stefano Farina kertoi CNN:lle.

Asukkaita kunnassa on noin 1 500, eikä nykyään uusia asukkaita synny kuin kaksi vuodessa. Farinan mukaan vuosittain asukkaita kuolee noin 20.

– Tahdon kääntää tämän negatiivisen trendin. Lapset ovat tulevaisuutemme, uudet perheet ovat kutistuvan yhteisömme rakennuspaloja, joten kannustamme heitä, joilla on enemmän lapsia, hakemaan.

Tyhjillään on ainakin sata asuntoa.

Pormestarin mukaan kunta ei ole noussut uuteen kukoistukseen vuoden 1980 tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. Irpinian maanjäristyksessä menehtyi 137 teoralaista. Rakennuskanta on järistyksen vuoksi melko uutta ja hyväkuntoista.

– Tähän mennessä kaksi italialaista perhettä ovat asettuneet tänne ja Brasiliasta perhe, jolla on italialaisia juuria. He toivat isovanhemmatkin, Farina kertoo.

Muitakin tapoja asukkaiden houkutteluun on harkittu, muun muassa ilmaista kouluruokaa.

Teora sijaitsee Campaniassa sata kilometriä Välimeren rannalla lepäävästä Napolista länteen. Kaupunki tunnetaan muun muassa väkevästä serenadiperinteestään. Kesäisin järjestetään rakkauslaulujen festivaali, jossa parit esittävät Romeon ja Julian kuuluisaa parvekekohtausta.

”Oi, Romeo, Romeo! Miksi olet Romeo?

Isäsi nimes kiellä; tai jos sinä

Et sitä tahdo, vanno lempes mulle,

Ja Capulet en enään ole minä.”, Julian kuuluisa vuodatus veronalaisparvekkeelta kuuluu.

Serenadien lisäksi Teora tunnetaan Tomacella-hampurilaisistaan ja suuresta karnevaalistaan. Vuonna 1936 se toimitti yhden päivän pääkaupungin virkaa Benito Mussolinin tahdosta.