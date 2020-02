Näin kävi Corona-oluen myynnille koronaepidemian alkamisen jälkeen

Suositun oluen ja koronaviruksen nimiyhteys ei ole jäänyt huomaamatta.

Korona on saanut monet säikähtämään, mutta ei Constellation Brands -olutyhtiötä, joka tuottaa lähes identtisen nimistä olutta.

Se on käyttänyt 40 miljoonaa dollaria uudistetun Corona-merkkisen oluen mainoskampanjaan samaan aikaan kun koronavirus leviää maailmalla.

Yrityksen tiedottaja kertoi CNN:lle, että yritys ei aio muuttaa markkinointiaan viruksen aiheuttaman hysterian takia.

Yrityksen mainoskampanjan slogan on kuitenkin aiheuttanut paheksuntaa ja yritys on poistanut mainostwiitin, jossa se markkinoi Coronaa sloganilla "tulossa pian maihin".

Yritys kertoo verkkosivuillaan julkaisemassa tiedotteessa, että Corona-lagerin myynti ei ole laskenut viruksen takia, vaan päinvastoin yhtiön mukaan oluen myynti on itse asiassa kasvanut Yhdysvalloissa viisi prosenttia viimeisen neljän viikon aikana.

Kaksi tällä viikolla julkaistua kyselytutkimusta antaa karumman kuvan viruksen vaikutuksesta nimikaiman suosioon.

Amerikkalainen kyselytutkimuksia tuottava PR-toimisto selvitti, että jopa 38 prosenttia kyselyyn vastanneista ei ostaisi Corona-merkkistä olutta missään tapauksessa. Kaikista 737 kyselyyn vastanneesta 16 prosenttia ilmoitti olevansa epävarma siitä, onko meksikolaisella Corona-oluella ja Kiinasta alkaneella koronaviruksella jotain yhteistä.

Toinen suuri mielipidemittauksia tekevä yhtiö puolestaan selvitti lagerin suosiota. Selvisi, että sen suosio oli laskenut huomattavasti vuoden alusta. Olutbrändin omistavan yrityksen mukaan mielipidetutkimukset eivät heijastele yrityksen taloudellista suorituskykyä. Osakekurssit halpenivat voimakkaasti Yhdysvalloissa torstaina. Myös yhtiön osakkeen arvo laski viime viikolla, kun pelot koronaviruksen leviämisestä maailmalla kasvoivat.

The Guardian kertoi helmikuussa, että koronavirus on aiheuttanut taloudellisia vahinkoja yrityksille ympäri maailmaa. Korona on vaikuttanut niin turismiin kuin autojen tuotantoon. Erityisesti Kiinan markkinoilla yritysten myynti on laskenut voimakkaimmin.

Virukseen on kuollut lähes 3000 ihmistä ympäri maailmaa.