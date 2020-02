Uusi koronavirustapaus karanteenihotellissa Teneriffalla

Äiti leikitti lastaan karanteenihotellin parvekkeella. Yli 700 turistia on kahden viikon karanteenissa.

Costa Adeje Palacen hotellissa Teneriffalla on todettu viides koronatapaus.

Teneriffalaisella Costa Adeje Palacen hotellilla on todettu uusi koronatapaus. Sairastunut Italian kansalainen kuului samaan seurueeseen kuin hotellilta aiemmin diagnosoidut neljä italialaismatkustajaa.

Paikalliset viranomaiset kertoivat uudesta tapauksesta lauantaina.

Sairastunut italialainen on ollut eristyksissä hotellihuoneessa maanantaista saakka. Hänet siirretään sairaalaan saamaan hoitoa. Viranomaisten mukaan hän on hyvässä kunnossa.

Hotellilla on karanteenissa yli 700 turistia. 130 terveeksi todettua vierasta sai lähteä hotellilta lauantaina. Muiden osalta keskiviikkona alkanut eristys kestää näillä näkymin kaksi viikkoa.

130 terveeksi todettua keskiviikkona hotelliin saapunutta sai tänään luvan poistua karanteenihotellilta.

– Olen iloinen heidän puolestaan, jotka pääsevät kotiin. Heillä oli onnea. Me, jotka jäämme tänne, me kunnioitamme sitä, mitä viranomaiset sanovat, perheensä kanssa karanteenissa oleva ahvenanmaalainen Harriet Strandvik totesi aiemmin Ilta-Sanomille.

– Me olemme olleet täällä niin kauan, joten me pääsemme kotiin vasta 9. maaliskuuta. Meillä oli erityisen paljon huonoa onnea, koska meidän piti lähteä kotiin sinä päivänä, kun he sulkivat ovet.

Viiden Teneriffalla hotellissa majoittuneen lisäksi Kanariansaarten La Gomeralla on todettu yksi koronatapaus.