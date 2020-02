Koronakaranteenissa oleva suomalainen kertoo: Poliisihelikopteri pyöri allasalueen yllä – ”Kuin vangit epätavallisen ylellisessä vankilassa”

Teneriffalla hotellissa koronakaranteenissa viidettä päivää olevat Harriet ja Thomas Strandvik kirjoittavat kokemuksestaan Ilta-Sanomiin.

Lauantaiaamuna nukuin hyvin ja ilahduin, kun avasin verhot ja ulko-oven ja tunsin aamuauringon ja parvekkeelta tulevan kesäisen lämmön. Appiukko raportoi, että Espoossa oli yöllä -14 astetta.

Jos olisin kotona, olisi upeaa mennä Maxin kanssa pitkälle kävelylle. Sen sijaan päätän mennä aamukävelylle ja jumpata vähän pihalla. Pihanpalan ympäri kävelemisessä kestää viisi minuuttia ja 27 sekuntia. Penkki on täydellinen käsivarsien treenaamiseen. Jotkut kävelevät ja juoksevat ympäriinsä, kuin vangit epätavallisen ylellisessä vankilassa.

Vasemmalla Enja, oikealla Max.

Kävelyn jälkeen saan ihanan koirakuvan ja lyhyen videoklipin meidän Maxistamme, hänellä on ollut kivaa koirakaverinsa Enjan kanssa. Olen niin kiitollinen, että vanhempani ja ystävämme Annika huolehtivat hänestä Maarianhaminassa. Olemme saaneet paljon rakkautta ja ihania tervehdyksiä monilta kotoa. Monet tarjoavat apua erilaisin tavoin. Tuntuu ihanalta, monet matkustavat ja voivat samaistua siihen, miltä täällä tuntuisi itse olla. Nyt karanteeni osui meihin.

Olemme odottaneet nyt kolme päivää tarvitsemiamme lääkkeitä. He lupasivat tehdä töitä asian suhteen, ja kysymme sitten uudestaan. Ensimmäisenä päivänä oli todella pitkä jono, että sai jättää toiveensa ja lääkkeiden nimet. Monet täällä ovat vanhempia ihmisiä, ja he vaikuttavat tarvitsevat eniten lääkkeitä. Sairaanhoitoryhmä ulkopuolella on suuri, ja he hoitavat kuumeisia, satoihin täytyy varautua.

Haimme tänään vastaanotosta lisää tulosteita lasten koulua varten. Olemme järjestäneet ne ja tehneet pienen aikataulun ensi viikkoa varten. Laskemme vähän matikkaa, mutta otamme kunnolla otteen koulutyöstä maanantaina – leikimme kouluarkea, ehkä silloin ajankäyttö rakentuu helpoiten?

Meitä muistutettiin tänään tilanteemme vakavuudesta, kun poliisihelikopteri pyöri tänään allasalueen yllä ympyrää. Puhuin New York Timesin toimittajan kanssa, ja hän vahvisti minulle, miten vaikeaa on saada viranomaisilta faktoja. Hän uteli, onko meidät kaikki testattu. Meidät on ainakin testattu kuumemittarilla, eikö toisella tavalla voi testata? Kellään meistä ei ollut vastausta. Ajatella, jos testimme olisivat negatiivisia ja voisimme lähteä kotiin?

Teksti on käännetty pariskunnan äidinkielestä ruotsista IS:n toimituksessa.