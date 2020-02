Kokoomuksen Orpo ja Mykkänen: EU:n perustettava Kreikkaan keskuksia turvapaikka-asioiden käsittelyyn – ”Vuoden 2015 tilanne ei saa enää toistua”

EU:n pitää auttaa Kreikkaa selviämään Turkin rajan ylittävistä pakolaisista, toteavat kokoomusjohtajat.

EU:n on perustettava turvapaikkakeskuksia Kreikan ja Turkin vastaiselle rajalle, ehdottavat kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on vahvistanut, että se on avannut rajansa Turkista Kreikkaan pyrkiville siirtolaisille. Hän väittää, että yli 18 000 ihmistä on jo ylittänyt rajan ja siirtynyt Turkista Eurooppaan.

Orpon ja Mykkäsen ehdottamissa keskuksissa selvitettäisiin siirtolaisten tarve turvapaikkaan sekä hoidettaisiin turvapaikka-asioiden käsittely.

– Vuoden 2015 tilanne ei saa enää toistua. Yhdenkään jäsenmaan ei pidä joutua turvapaikanhakijoiden määrän odottamattoman kasvun takia kohtuuttomaan tilanteeseen. Kreikkaa on autettava pakolaisten ja siirtolaisten vastaanottamisessa, Orpo ja Mykkänen toteavat tiedotteessa.