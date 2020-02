Erdogan: 18 000 ihmistä ylittänyt rajan – Kreikan poliisi ampunut pakolaisia kyynelkaasulla

”Hallitus on valmis tekemään mitä vaan suojellakseen rajojaan”, Kreikan hallituksen edustaja Stelios Petsas kertoi toimittajille.

Turkki on avannut rajansa pakolaisille, ja maan presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan jo 18 000 ihmistä on ylittänyt rajan ja siirtynyt Eurooppaan.

Erdogan ei heti esittänyt konkreettista näyttöä väitteensä tueksi.

Kreikka on vastannut tilanteeseen ampumalla ihmisiä kyynelkaasulla Länsi-Turkissa sijaitsevalla Edirnen rajatarkastuspisteellä. Kreikka ilmoitti aiemmin lauantaina estäneensä 4 000 ihmisen tulon Turkista.

Kuva otettu perjantaina Kastaniesissa Kreikan ja Turkin rajalta.

Pakolaiset pyrkivät perjantaina Turkista Kreikkaan.

Erdoganin mukaan lähipäivinä rajan ylittää 25 000–30 000 pakolaista.

Turkki solmi EU:n kanssa 2018 sopimuksen, jossa se sitoutui pitämään Syyrian sodan alta paenneet Turkissa. Turkissa on 3,7 miljoonaa syyrialaispakolaista.

Erdoganin mukaan EU ei ole pitäytynyt sopimuksessa.

– Me sanoimme kuukausia sitten, että jos tämä jatkuu näin, meidän on avattava ovemme. He eivät uskoneet meitä, mutta me avasimme ovet eilen, Erdogan sanoi lauantaina Istanbulissa.

Tilanne Turkin ja Syyrian välillä on tulehtunut pahoin, ja Syyrian puolella, Turkin vastaisella rajalla, on noin miljoona ihmistä, jotka hakevat turvaa Idlibin taisteluilta.