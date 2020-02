Erdogan: Rajalle tulossa 30 000 ihmistä jo tänään – Kreikan poliisi ampui pakolaisia kyynelkaasulla

Kreikan kertoo puolestaan estäneensä 4 000 siirtolaisen tulon Turkista.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vahvistaa, että Turkki on avannut rajansa pakolaisille Turkista EU:hun. Hänen mukaansa Turkki ei enää pysty huolehtimaan uusista Syyriasta saapuvista pakolaisista.

Kreikan hallitus kertoo puolestaan estäneensä 4 000 siirtolaisen tulon Turkista. Maan poliisi on ottanut yhteen Kreikan ja Turkin vastaisella rajalla olevien ihmisten kanssa. Poliisi on ampunut kyynelkaasua kohti ihmisiä Länsi-Turkissa sijaitsevalla Edirnen rajatarkastuspisteellä.

Erdoganin mukaan rajalle tulevien määrä voi tänään nousta 30 000 ihmiseen.

Turkissa on arviolta yli 4 miljoonaa pakolaista, joista valtaosa on syyrialaisia. Turkissa on kasvavaa tyytymättömyyttä maassa olevia pakolaisia kohtaan, ja samaan aikaan Turkki pelkää, että Syyrian Idlibistä saapuu lisää ihmisiä rajan yli.

Erdogan sanoo, ettei Turkki aio sulkea rajaansa.

– Miksi? Koska Euroopan unionin täytyy pitää lupauksensa, Erdogan sanoi tänään Istanbulissa.

Turkki ja EU solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jolla haluttiin rajoittaa turvapaikanhakijoiden saapumista Eurooppaan. Turkin mielestä EU ei ole tehnyt tarpeeksi pakolaisten auttamiseksi.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell sanoi eilen, että Turkki on vakuuttanut edelleen pitävänsä kiinni pakolaissopimuksesta.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis puolestaan kommentoi eilen, että maa ei salli Turkista laittomasti Kreikkaan yrittävien ihmisten ylittää rajaa. Mitsotakisin mukaan rajavalvontaa on tiukennettu.