Kalastajan verkkoon tarttui valtava möhkäle – outo klöntti paljastui 1 800 euron arvoiseksi keräilylöydöksi

Kööpenhaminassa sijaitsevassa Bruun Rasmussen -huutokaupassa myytiin ennennäkemättömän suuri 38 kiloa painava kopaaliklöntti.

Kalastaja löysi marraskuussa verkostaan erikoisen klöntin, joka paljastui arvokkaaksi löydöksi. Kalastaja soitti asiasta asiantuntijoille, koska hän ei tiennyt mitä oli napannut mukaansa.

Verkkoon tarttunut möhkäle paljastui kopaaliksi, joka on sukupuuttoon kuolleiden puiden ja kasvien kovettunutta pihkaa. Sitä on historiallisesti käytetty maalin ja lakan valmistuksessa. Nykyisin se on korvattu keinotekoisilla aineilla.

Kuvaa löydöstä näytettiin Bruun Rasmussen -huutokaupan taideosaston johtaja Ralph Lexnerille, joka huomasi sen olevan kopaalia.

– En ollut koskaan nähnyt vastaavan kokoista esiintymää. Se oli valtava ja kokonsa vuoksi hyvin harvinainen. Olemme aiemmin myyneet kopaalia, mutta tähän verrattuna ne ovat olleet pieniä kokkareita, Lexner sanoo.

Lexner arvioi tuotteen hinnaksi noin 100 000 Tanskan kruunua. Huutokaupassa lopulliseksi hinnaksi tuli 135 000. Summa vastaa noin 1 800 euroa.

– Uskon, että se päätyy näytille. Tämän kaltaisilla historiallisilla esineillä, esimerkiksi fossiileilla ynnä muilla, on paljon keräilijöitä, jotka haalivat niitä itselleen, Lexner kertoo.

– 25 vuoden urani aikana en ole kertaakaan nähnyt saman kokoista kappaletta, enkä usko, että tulen enää koskaan näkemäänkään. Se olisi hyvin epätodennäköistä.