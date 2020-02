Tunnelma kiristyy eristetyllä Karibian-laivalla – ruotsalaispari kertoo Aftonbladetille juopottelusta ja tappeluista: ”Muistuttaa suomenristeilyä”

Matkustajat ovat turhautuneita, kun kukaan ei suostu koronaviruspelon takia ottamaan vastaan Meksikossa satamassa jumissa olevaa luksusristeilijää.

Vaikka päättymättömän tuntuinen loma luksusristeilijällä voi monesta kuulostaa unelmalta, on se tuhansille matkustajille tällä hetkellä jotain aivan muuta.

Muun muassa Bloomberg on kirjoittanut, että Karibialla seilaavilla risteilijöillä on parhaillaan vaikeuksia löytää satamia, jotka ottaisivat alukset vastaan. Syynä on koronavirusepidemian herättämä pelko valtioissa.

Yksi näistä aluksista on ylellinen MSC Meraviglia, johon mahtuu peräti 4 000 matkustajaa. Sunnuntaina Yhdysvaltain Miamista merille lähteneen risteilijän oli tarkoitus pysähtyä Jamaikalla, mutta satamassa matkustajien ei annettu poistua laivasta. Aftonbladetin mukaan yksi miehistön jäsen oli sairastunut tavalliseen kausiflunssaan. Jamaikan viranomaiset kuitenkin ilmoittivat, että koronaviruksen kanssa ei haluta ottaa riskiä.

Laiva jatkoi matkaansa seuraavaan kohteeseen, mutta sama kaava toistui Caymansaarilla: matkustajien ei annettu astua maihin koronaviruspelon takia. Nyt risteilijä on pattitilanteessa. Alus on tällä hetkellä Meksikossa satamassa, mutta sielläkään matkustajien ei anneta poistua laivasta.

Tappeluja ja pippurisumutetta

Aftonbladet haastatteli aluksella jumissa olevaa ruotsalaispariskuntaa, joka kertoo tunnelman risteilijällä olevan kireä.

Matkustajat ovat turhautuneita, ja juoppottelevat tylsyyteensä. Aftonbladetin laivalta julkaisemalla videolla näyttää olevan käynnistymässä joukkotappelu.

– Emme ole saaneet mitään infoa siitä, mitä tapahtuu. Tunnelma laivalla alkaa muistuttaa enemmän ja enemmän tyypillistä suomenristeilyä, pariskunta kertoo Aftonbladetille.

– Ihmiset tappelevat ja vartijat ovat joutuneet käyttämään pippurisuihketta.

Pariskunta huomauttaa, että vaikka risteilijällä jumissa oleminen voi kuulostaa luksusongelmalta, on todellisuus muuta: he kokevat olevansa vankeina laivalla.

Myös suomalaisia on joutunut maailmalla eristykseen koronavirustilanteen takia. IS on kertonut ahvenanmaalaisperheestä, joka on ollut jo monta päivää jumissa Teneriffalla koronavirustartunnan vuoksi karanteeniin laitetussa hotellissa Costa Adeje Palacessa.