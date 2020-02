Italialaismiestä epäillään koronaviruksen ”supertartuttajaksi” – tartutti raskaana olevan vaimonsa ja 12 muuta

Italialaismies oli hakeutunut sairaalahoitoon useita kertoja, mutta hänet testattiin koronaviruksen varalta vasta lähes viikko oireiden alkamisen jälkeen.

Italiassa syyttäjät ovat avanneet tutkinnan epidemia-alueella sijaitsevan Codognon sairaalan toiminnasta, muun muassa The Guardian kertoo. Lääkäreiden epäillään viivytelleen myöhemmin ”supertartuttajaksi” osoittautuneen miehen testaamista koronaviruksen varalta.

Italialaismedian mukaan mies oli tavannut lääkäreitä neljään kertaan, ennen kuin hänelle lopulta tehtiin koronavirustesti. Seurauksena koronavirus pääsi leviämään rajulla vauhdilla aina Codognon alueen ja maan rajojen yli. Potilaan uskotaan olevan ensimmäinen paikallisesti tartunnan saanut ihminen.

Testattiin vasta kuusi päivää oireiden alkamisen jälkeen

38-vuotiaan, ”Mattiaksi” kutsutun italialaismiehen kerrotaan valittaneen huonoa oloa ensimmäisen kerran jo ystävänpäivän tienoilla. Hän kävi tuolloin tapaamassa lääkäriä ensimmäisen kerran Codongon sairaalassa. Reissulta Mattia sai mukaansa flunssalääkkeitä. Lääkäri puolestaan sai koronavirustartunnan, mutta se selvisi hänelle vasta myöhemmin.

Kaksi päivää myöhemmin miehen terveydentila muuttui yhä huonommaksi ja hän hakeutui jälleen hoitoon sairaalaan, mistä hänet kuitenkin lähetettiin kotiin. Mattia palasi sairaalaan jälleen kaksi päivää myöhemmin, mistä hänet kotiutettiin jälleen kerran. Mieheltä ei päätetty testata koronavirusta, koska tämä ei ollut matkaillut Kiinassa.

Nainen käytti hengityssuojainta Italian Codognossa.

Lopulta miehen tila kuitenkin romahti, kun hän alkoi viime viikon keskiviikkona kärsiä hengitysvaikeuksista keskellä yötä. Hänet kiidätettiin sairaalaan, missä hänellä todettiin keuhkokuume. Tässä vaiheessa Mattian vaimo alkoi muistella, että mies oli mahdollisesti tavannut Kiinassa ollutta ystäväänsä. Tämän myötä mieheltä päätettiin viimeinkin testata koronavirus.

Vaikka Mattialla tässä vaiheessa osattiin jo epäillä koronavirusta, oli hän viettänyt sairaalassa 36 tuntia, ennen kuin hänet oli viimein siirretty eristykseen. Tänä aikana miehen luona vieraili hänen vaimonsa ja lukuisia ystäviä, jotka saivat kulkea ja vierailla miehen luona vapaasti.

Jotkin sairaalan työntekijät ovat valittaneet, että potilaan eristämisessä kesti monta tuntia jopa positiivisen testituloksen jälkeen.

Sairaalan huonon varautumisen lopputulos lienee selvä: tilastaan tietämätön Mattia onnistui tartuttamaan paitsi raskaana olevan vaimonsa, ystävän, kenen kanssa hän kävi lenkillä sekä kolme iäkästä ihmistä, jotka kävivät miehen kanssa samassa lähipubissa.

Ambulanssin kuljettaja käytti hengityssuojainta Italian Codongossa.

Mattia on yhdistetty myös kahdeksaan muuhun tartuntatapaukseen. Muun muassa sairaalan lääkäreitä on sairastunut sekä erään 77-vuotiaan, tartunnan saaneen naisen kerrotaan kuolleen.

”Supertartuttajaksi” nimetty Mattia on yhä sairaalahoidossa pahan keuhkokuumeen kourissa.

Pääministeri syytti sairaalaa viruksen levittäjäksi

Tutkinta sairaalan toiminnasta aloitettiin sen jälkeen, kun maan pääministeri Giuseppe Conte syytti nimeltä mainitsematonta sairaalaa koronaviruksen levittämisestä.

Sairaanhoitopiirin johtaja Giorgio Scanzi ei niellyt pääministerin syytöksiä.

– Me olemme hoitaneet velvollisuutemme ja meillä on puhdas omatunto. Olemme pysyneet joka hetki sairaidemme rinnalla hätätilan alusta alkaen. Myös osa meistä, kuten lääkärimme ja sairaanhoitajamme, ovat sairastuneet ja taistelevat infektiota vastaan, Scanzi sanoi medialle The Guardianin mukaan.

Italian pääministeri Giuseppe Conte järjesti tiedotustilaisuuden Napolissa torstaina.

Kritiikki onkin kohdistunut myös hallitukseen: Italiaa on syytetty hidastelusta Kiinan lentojen peruuttamisessa ennen koronaepidemian puhkeamista maassa.

Italian koronavirustartuntojen määrä on noussut jo yli 420:n. 12 ihmistä on kuollut. Maassa oli keskiviikkona testattu koronavirus jopa 9 000:lta ihmiseltä.

IS seuraa koronavirusepidemian tilannetta hetki hetkeltä tässä artikkelissa.