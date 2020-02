Neljä vuotta sitten Carol haukkoi henkeään kauhusta – nyt hän sai Joe Bidenilta vastauksen, joka sai hymyn huulille

Etelä-Carolina pääsee neljäntenä osavaltiona äänestämään demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaasta lauantaina. Jaossa on 54 delegaattia ensi kesän puoluekokoukseen.

Iowan, New Hampshiren ja Nevadan osavaltioiden jälkeen kisaa johtaa Bernie Sanders. Hänellä on koossa 45 delegaattia. Toisena on Pete Buttigieg 26 delegaatilla ja kolmantena Joe Biden 15 delegaatilla.