Lapsia kuolee kylmyyteen, kouluja pommitettu – Idlibin siviilit saarroksissa painajaismaisissa oloissa

Noin miljoona siviiliä on saarroksissa Turkin sulkeman rajan ja sotatoimien välissä.

Syyrian Idlibistä on viime kuukausien aikana paennut lähes miljoona siviiliä, joista osa asui jo valmiiksi väliaikaisissa suojissa jouduttuaan jättämään kotinsa sotimisen vuoksi. Idlib on viimeinen Syyrian kapinallisten hallitsema alue, johon Syyrian hallituksen ja sitä tukevan Venäjän joukot ovat iskeneet raskaasti.

Pakolaisten tilanne on tukala sillä naapurimaa Turkki on sulkenut rajansa pakolaisilta. Turkissa on jo valmiiksi yli 3,4 miljoonaa syyrialaista pakolaista, ja maa on ilmoittanut kantokykynsä rajojen tulleen vastaan.

Turkki on myös suuttunut Syyrialle, joka torstaina Idlibissä tekemässä ilmaiskussa kerrotaan kuolleen torstaina ainakin 33 turkkilaissotilasta. Turkin kerrottu vastanneen iskuilla syyrialaisjoukkoja vastaan. Nato-maiden oli määrä kokoontua perjantaina hätäkokoukseen puimaan Idlibin tilannetta.

YK:n mukaan Idlibin alueella myös siviilit ovat viime päivinä joutuneet pommitusten kohteiksi. Lastenjärjestö Unicefin mukaan keskiviikkona iskut olisivat osuneet kymmeneen kouluun ja päiväkotiin. Iskuissa kerrotaan kuolleen ainakin yhdeksän lasta ja kolme opettajaa. Jopa 40 naisen ja lapsen kerrotaan haavoittuneen iskuissa.

– Tuomitsemme voimakkaasti lasten tappamisen ja vammauttamisen. Koulut ja muut koulutuslaitokset ovat lasten turvapaikkoja. Niitä vastaan hyökkääminen loukkaa vakavasti lasten oikeuksia, sanoo Unicefin Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan alueesta vastaava johtaja Ted Chaiban järjestön tiedotteessa.

Pommituksen jälkiä koulun pihalla Idlibissä.

BBC:n mukaan Syyrian armeijan tekemät iskut osuivat sekä Idlibin kaupunkiin että sitä ympäröiville alueille ja niissä kuoli yhteensä noin 20 ihmistä. Kaupungin koillisosaan osuneessa iskussa taas menehtyi neljä ihmistä, joukossaan äiti ja kaksi lasta.

Idlibistä pakenevien siviilien kärsimykset ovat nousseet viime aikoina otsikoihin ympäri maailmaa. Amerikkalaislehti New York Times kertoi torstaina keskeneräisessä betonirakennelmassa asuneesta perheestä, jonka yksivuotias tytär paleltui kuoliaaksi hyytävässä talvisäässä. Lehden mukaan kaikkiaan yhdeksän syyrialaislasta on kuollut kylmyyteen viime viikkojen kuluessa.

Monilla kodeistaan paenneilla ihmisillä on suojanaan pelkkä teltta ja osa on joutunut asumaan täysin taivasalla. Pulaa on lämmittimistä ja polttoaineesta sekä polttopuista, jonka vuoksi ihmiset ovat joutuneet polttamaan lämpimikseen jopa kenkiään ja hatarien asumistensa osia. Ihmisiä on kuollut myös lämmityslaitteiden sytytettyä telttoja tuleen.

Monet perheet joutuvat nukkumaan pakkassäässä itse kyhätyissä teltoissa.

Idlibiin on saapunut muualta Syyriasta jopa miljoona ihmistä, jotka joutuvat nyt hakemaan suojaa muualta. Mutta koska tie Turkkiin on tukossa, jäävät monet ilman suojaa.

Turkki on vaatinut Euroopan Unionia auttamaan sitä huolehtimaan pakolaisista. Turkki on uhannut alkaa päästää maassa jo olevia pakolaisia Kreikan rajalle jos se ei saa tarvitsemaansa apua.

Euroopassa pelätään vuosina 2015-2016 nähdyn pakolaiskriisin toistuvan. Silloin erityisesti Irakista ja Syyriasta saapui EU-maihin yli miljoona turvapaikanhakijaa.