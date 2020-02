Pakolaiskeskusten rakentamista vastustettu väkivalloin Kreikassa – hallitus haluaa purkaa ylikansoitetut leirit

Mielenosoittajat vastustavat hallituksen suunnitelmia avata uusia siirtolaisleirejä Egeanmeren saarille.

Kreikan saarilla maan hallitusta vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet koko viikon ja yltyneet välillä väkivaltaisuuksiksi. Tiistaina ja keskiviikkona sadat Lesboksen ja Khiosin saarten asukkaat ottivat yhteen mellakkapoliisin kanssa vastustaessaan suunnitelmia rakentaa saarille uusia siirtolaiskeskuksia Välimeren yli saapuville siirtolaisille.

Kreikalle kuuluvat itäiset Egeanmeren saaret ovat toimineet tärkeimpänä väylänä Pohjois-Afrikasta vesiteitse Eurooppaan yrittäville siirtolaisille. Useimmat pakenevat vuosia jatkunutta sotaa Syyriassa ja Afganistanissa.

Pelkästään vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin aikana reittiä käytti yli miljoona ihmistä. EU:n ja Turkin tekemän sopimuksen seurauksena määrät ovat sittemmin laskeneet jyrkästi mutta olleet taas viime aikoina nousussa.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan Kreikan saarille saapui viime vuonna lähes 60 000 siirtolaista, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2018.

Saaret sijaitsevat Turkin rannikon tuntumassa, joten venematka niille on lyhyempi ja turvallisempi kuin muualle Kreikkaan. Matka on kuitenkin vaarallinen: YK:n arvion mukaan ylityksessä hukkui vuonna 2019 yli tuhat siirtolaista.

Siirtolaiset ovat venyttäneet tulijoiden säilömiseen tarkoitettujen laitosten ja paikallisten viranomaisten kapasiteetin äärimmilleen. Esimerkiksi Lesboksella sijaitsevalle Morian pakolaisleirille on tällä hetkellä ahtautunut noin 19 000 ihmistä vaikka se suunniteltiin alun perin alle 3 000 ihmiselle.

Rakennuskoneet salaa saarille

Kreikan hallituksen mukaan saarilla on tällä hetkellä kaikkiaan reilut 42 000 ihmistä. Suunnitelmana on saada luku putoamaan alle puoleen. Osana suunnitelmaa Kreikka on ryhtynyt rakentamaan uusia siirtolaiskeskuksia ylikansoitettujen leirien tilalle Lesboksen ja Khiosin lisäksi Samosin, Lerosin ja Kosin saarilla.

Paikalliset protestoijat kuitenkin vastustavat uusien keskusten rakentamista, koska pelkäävät niiden vain lisäävän siirtolaisten tuomia ongelmia.

Mielenosoittajien mukaan keskuksista on todellisuudessa tullut vankiloita, joissa siirtolaisia säilytetään. He toivovat hallituksen sulkevan koko laitokset ja siirtävän siirtolaiset Manner-Kreikkaan.

Morian pakolaisleiri on suurin EU:n tuella perustetuista hotspot-leireistä. Varsinaista leiriä ympäröi tuhansien ihmisten slummikylä.

Hallitus ja paikalliset asukkaat ovat vääntäneet kättä asiasta useiden viikkojen ajan. Lopulta hallitus laivasi salaa rakennuskoneita ja satoja mellakkapoliiseja Lesboksen ja Khiosin saarelle.

Keskiviikkona sadat polttopulloilla ja haulikoilla aseistautuneet mielenosoittajat hyökkäsivät rakenteilla olevia keskuksia vartioivien poliisien kimppuun Lesboksen ja Khiosin saarilla.

Paikallisen Ekathimerini-verkkolehden mukaan vakavimmat yhteenotot tapahtuivat Lesboksen Diavoloreman, Kavaklin ja Karavan alueella, jonne aiotaan rakentaa keskus 7 000:lle pois lähetettävälle siirtolaiselle. Paikallismedian mukaan laitoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa kesäkuussa.

Myöhemmin mielenosoittajat myös piirittivät sotilaskasarmia joka toimi mellakkapoliisien tukikohtana. Uutistoimisto AP:n mukaan sadat poliisit loukkaantuivat.

Vastustuksesta huolimatta Kreikan hallitus on vannonut rakentavansa uudet keskukset valmiiksi.

– Vaihtoehtoista suunnitelmaa ei ole. Olemme tehneet kaikkemme lisätäksemme (siirtolaisten) palautuksia, sanoi hallituksen tiedottaja Stelios Petsas paikallisen Skai TV:n haastattelussa.

Petsas kertoi AP:lle hallituksen aikovat vetää laitoksia vartioivat poliisit lähiaikoina pois, sillä laitosten rakennustyöt oltiin saamassa valmiiksi tällä viikolla.

Pääministeri Kyriakos Mitsotakisin oli määrä keskustella tilanteesta torstai-iltana paikallisten viranomaisten kanssa.

Surullinen symboli EU:n pakolaispolitiikalle

Kreikan ja Italian ylikansoitetut pakolaisleirit ja niiden purkaminen rassaavat EU-maiden välejä. Välimeren rannalla sijaitsevat valtiot ovat joutuneet huolehtimaan valtaosasta unioniin saapuneista siirtolaisista, sillä Dublin-asetuksen perusteella tulijat lähetetään siihen EU-maahan joka on ensimmäisenä rekisteröinyt heidät.

Mielenosoittajat ja poliisit ovat ottaneet yhteen muun muassa Lesboksen saaren Mantamadosissa ja Diavoloremassa. Mytilinissä mielenosoitus sujui rauhallisemmin.

Jäsenmaat ovat yrittäneet neuvotella taakanjaon muuttamisesta tasapuolisemmaksi. Toistaiseksi yritykset ovat kaatuneet erityisesti itäisten jäsenmaiden Puolan, Unkarin ja Bulgarian vastustukseen. Ursula von der Leyenin johtama uusi EU-komissio pyrkii löytämään ratkaisun maahanmuuttokiistaan lähiaikoina.

Vuoden 2015 pakolaiskriisin keskellä EU sopi niin sanottujen hotspot-vastaanottokeskusten perustamisesta alueille, joihin saapuu paljon siirtolaisia. Näistä keskuksista suurin on Lesboksen saarella sijaitseva Morian pakolaisleiri, josta on muodostunut epäonnistuneen pakolaispolitiikan surullinen symboli.

Noin puolet pakolaisleireillä odottavista ihmisistä on lapsia.

Varsinaisen leirin ympärille on muodostunut laaja teltta- ja hökkelikylä, jossa tuhannet ihmiset asuvat alkeellisissa ja vaarallisissa oloissa. Leirillä toimivat järjestöt ovat kertoneet alaikäisten päätyneet epätoivoissaan prostituutioon ja yrittäneen itsemurhaa.

Viime aikoina myös leirillä olevat siirtolaiset ovat osoittaneet mieltään huonoja oloja vastaan. Kreikka on vedonnut EU-maihin, jotta nämä vastaanottaisivat leiriltä siellä viruvia lapsia, joita leirin asukkaista on noin puolet.

Suomi kertoi hiljattain ottavansa leiriltä 175 ilman perhettään saapunutta alaikäistä.