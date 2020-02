Turkin kostoiskujen kerrotaan surmanneen Syyrian sotilaita – Venäjän sotalaivat matkalla Välimerelle

Turkin ja Venäjän väliset jännitteet kasvavat.

Kaksi venäläistä sotalaivaa on suunnannut Istanbulin Bosborinsalmesta Välimeren vesille, kertoo Venäjän armeija. Siirto tapahtui pian sen jälkeen, kun Turkki kertoi ainakin 33 turkkilaissotilaan saaneen surmansa Syyrian Idlibissä presidentti Bashar al-Assadin hallinnon joukkojen ilmaiskussa.

Venäjän armeija ei ole kertonut alusten määränpäätä. Turkille kuuluvan Bosborinsalmen läpi kulkiessaan Venäjän sotalaivat ovat kuitenkin tavallisesti matkalla tukemaan maan sotilasoperaatioita Syyriassa.

Laivaston tiedottaja kertoo RIA Novostin ja uutistoimisto Interfaxin mukaan kahden fregatin, Admiral Makarovin ja Admiral Grigorovitshin, olevan aseistettu Kalibr-meritorjuntaohjuksilla.

Venäjä on Assadin hallinnon liittolainen Syyrian konfliktissa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjä sanoi ilmaiskussa kuolleiden turkkilaissotilaiden ”olleen siellä missä heidän ei olisi pitänyt olla” ja että nämä ”olivat terroristien joukossa”.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan 16 Syyrian sotilasta olisi kuollut Turkin tekemissä kostoiskuissa. Turkin kerrotaan tehneen lennokki- ja tykistöiskuja Syyrian sotilaskohteisiin Idlibin provinssin etelä- ja itäosissa.

Turkin välien kiristyminen Syyrian ja sen liittolaisen Venäjän kanssa on herättänyt huolta mahdollisesta avoimesta sodasta osapuolten välillä. Nato-maat kokoontuvat myöhemmin perjantaina Turkin aloitteesta keskustelemaan Idlibin tilanteesta.

Turkki on myös ilmoittanut, ettei se aio enää estää maassa olevien pakolaisten pääsyä Eurooppaan, jonka pelätään johtavan uuteen pakolaisaaltoon. Satojen Turkissa olevien pakolaisten on kerrottu tänään lähteneen liikkeelle kohti Kreikan rajaa pyrkiäkseen Eurooppaan. Kreikka on tilanteen vuoksi lisännyt rajavalvontaansa.