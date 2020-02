”Mittakaava on kolossaalinen, mielikuvituksen haastava” –Teleskoopit havaitsivat avaruudessa kaikkien aikojen suurimman räjähdyksen

Tutkijoiden mukaan räjähdys tapahtui Käärmeenkantajan tähdistön valtavan mustan aukon sydämessä.

Tutkijat ovat havainneet avaruudessa todisteita suurimmasta räjähdyksestä sitten alkuräjähdyksen eli ”Big Bangin”.

Aiheesta kertoivat muun muassa BBC ja CNN. Tutkijoiden mukaan kyse on viisi kertaa suuremmasta räjähdyksestä kuin mikään havaittu räjähdys koskaan aiemmin alkuräjähdyksen jälkeen.

Tutkijat raportoivat havainnoista alun perin The Astrophysical Journal -julkaisussa. Räjähdys havaittiin teleskoopeilla Australiassa Murchison Widefield Array eli MWA-tutkimuslaitoksessa. Havainnot vahvisti Intian teleskooppiasema GMRT eli Giant Metrewave Radio Telescope.

Asiasta kerrottiin myös Chandran toimintaa seuraavilla sivuilla. Nasan eli Yhdysvaltain liittohallituksen alainen ilmailu- ja avaruushallintoviraston Chandra-avaruusteleskooppilla uskotaan olevan tarkin näkö kaikista koskaan rakennetuista röntgenteleskoopeista.

Chandra on yksi Nasan suurista observatorioista, joihin kuuluvat myös Hubble- ja Spitzer. Chandra nostettiin kiertoradalle 23.7.1999 Columbia-avaruussukkulan mukana.

390 miljoonan valovuoden päästä jäljitetty rajujen mittasuhteiden tapahtuma

– Tämä on yksittäinen suurin räjähdys, joka maailmankaikkeudessa on havaittu. Alkuräjähdys ei varsinaisesti ole perinteisessä mielessä räjähdys, joten siihen vertaaminen on epäolennaista, Tähdet ja avaruus -lehden päätoimittaja Marko Pekkola kertoo Ilta-Sanomille.

– Havaitun ilmiön mittakaava on kolossaalinen, mielikuvituksen haastava. Supermassiivisen mustan aukon purkaus on tehnyt valtavan kolon Käärmeenkantajan galaksijoukon alueelle, hän sanoo.

– On hienoa, että 390 miljoonan valovuoden päästä on voitu jäljittää näinkin rajujen mittasuhteiden tapahtuma, hän sanoo.

Mistä havainnoissa on kyse?

Tutkijoiden mukaan räjähdys tapahtui valtavan mustan aukon sydämessä. Räjähdys sai alkunsa Käärmeenkantajan galaksijoukon keskustasta. Asiaa oli uumoiltu jo vuonna 2016, kun tutkija Norbert Werner raportoi erikoisista havainnoista galaksissa. Sen vuoksi paikkaa on osattu havainnoida. Tyhjä kohta ja kolo on siis ollut pidempään näkyvissä ja sen syytä on teoretisoitu aiemmin

Tähdistön suomenkielinen nimi on Käärmeenkantaja.

Musta aukko on äärimmäisen tiheä aika-avaruuden massakeskittymä.

Galaksien klusterit ovat maailmankaikkeuden tunnetuimpia rakenteita. Painovoima pitää yhdessä ryhmät, jotka sisältävät tuhansia galakseja. Galaksi on tähtien, kaasu- ja pölypilvien sekä pimeän aineen muodostama järjestelmä.

– Tämä räjähdys oli tietyllä tavalla samanlainen kuin St Helensin tulivuoren purkautuminen vuonna 1980, mutta tietysti massiivisesti suurempi, tutkijaryhmän johtaja Simona Giacintucci kertoo räjähdyksestä BBC:n mukaan.

Hän kuvaili räjähdyksen kokoa siten, että räjähtäneeseen mustaan aukkoon mahtuisi 15 Linnunrataa eli sitä galaksia, jossa Maa ja aurinkokuntamme sijaitsevat.

St. Helensin tulivuori purkautui vuonna 1980 Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Alkuräjähdys 13,7 miljardia vuotta sitten

Alkuräjähdys tapahtui vallitsevan teorian mukaan noin 13,7 miljardia vuotta sitten. Teorian mukaan maailmankaikkeus syntyi äärimmäisen tiheästä ja kuumasta tilasta niin kutsutussa alkuräjähdyksessä ja maailmankaikkeus on siitä lähtien jatkuvasti laajentunut.

Teorian mukaan havainnot osoittavat, että kaukaisten galaksien väliset etäisyydet kasvavat. Lisäksi on löydetty taustasäteily. Teorian mukaan alkuräjähdyksestä olisivat peräisin myös maailmankaikkeuden alkuaineiden määräsuhteet.

Juttuun on lisätty suomalaisen asiantuntijan kommentti perjantaina 28.2. kello 10.36.

Lähteet: The Mysteries of Deep Space Timeline, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ja The Astrophysical Journal.