Kommentti: Turkki uhkaa avata helvetin portit – Euroopan pitää varautua uuteen pakolaiskriisiin

Jos Turkki avaa rajansa sotaa pakeneville, Euroopalla on edessä samanlainen kriisi kuin vuosina 2015–2016. Siihen mahdollisuuteen pitää varautua, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Otetaanpa aluksi rauhallisesti. Turkin uhkauksesta rikkoa Euroopan unionin kanssa solmittu pakolaissopimus on kertonut yksi paikallinen viranomainen uutistoimisto Reutersille. Vahvistusta nimettömänä pysytelleen virkailijan lausunnolle ei toistaiseksi ole.

Jos linjanmuutos on totta, sitä voisi kuvata helvetin porttien avaamiseksi. Syyrian puolella, Turkin vastaisella rajalla, on noin miljoona ihmistä, jotka hakevat turvaa Idlibin taisteluilta. Turkissa on jo valmiiksi noin kolme miljoonaa Syyrian pakolaista.

Turkkilaismedian mukaan satoja pakolaisia on kuitenkin taas suuntaamassa Turkin Kreikan vastaiselle rajalle. Pääsevätkö he rajan yli? Se olisi ensimmäinen konkreettinen merkki Turkin politiikan muuttumisesta.

Idlibin maakunta on viimeinen laaja alue, joka on vielä kapinallisten hallussa Syyrian sisällissodassa. Nyt Syyria hallituksen joukot, Venäjän ja Iranin avulla, ovat valtaamassa Idlibiä takaisin. Idlib on helvetti – kammottavan sodan kammottava loppunäytös. Ilmapommitukset ja taistelut ovat vain kiihtyneet viime päivinä.

Turkin englanninkielinen media ei ole kertonut lainkaan hallituksen aikeista avata rajat pakolaisille. Paljon suurempi uutinen Turkissa on se, että 33 turkkilaista sotilasta on saanut surmansa ilmaiskussa Idlibissä. Haavoittuneita on kymmeniä. Turkilla on alueella tuhansia sotilaita, jotka ovat joutumassa todella ahtaalle Syyrian offensiivissa.

Nyt Turkki aloittaa kostotoimet. Presidentti Recep Tayyip Erdogan piti hallituksensa kanssa yöllä hätäistunnon. Ulkoministeri Mevlut Cavusoglu puhui puhelimessa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa. Avoin sota Turkin ja Syyrian välillä voi pian olla tosiasia, ja se voi levitä laajaksi alueelliseksi konfliktiksi jo muutenkin jännittyneessä Lähi-idässä. Yhdeksän vuotta sisällissotaa kokeneet sadat tuhannet, miljoonat siviilit kärsivät, eikä kärsimykselle ole luvassa loppua.

Jos Turkki avaa rajansa sotaa pakeneville, Euroopalla on edessä samanlainen kriisi kuin vuosina 2015-2016. Siihen mahdollisuuteen pitää varautua.

Artikkelia päivitetty klo 9.47: Lisätietoa rajan yli Kreikkaan pyrkivistä.