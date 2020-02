Sveitsissä halutaan evakuoida kylä kymmeneksi vuodeksi toisen maailmansodan aikaisen ammusvaraston takia

Evakuointi voitaisiin aloittaa aikaisintaan vasta vuoden 2031 tienoilla.

Viranomaiset haluavat evakuoida Mitholzin kylän Sveitsissä jopa kymmeneksi vuodeksi, kunnes kylän lähellä sijaitseva toisen maailmansodan aikainen ammusvarasto on raivattu, BBC uutisoi.

Maanalaiseen ammusvarastoon on säilötty 3 500 tonnia aseita ja asetarvikkeita, The Local kertoo. Varasto on osin antanut periksi ja useiden räjähteiden päälle on pudonnut kiviä.

Noin puolet varastosta räjähti vuonna 1947, tappaen yhdeksän ihmistä. Puolustusministeriön mukaan toisen räjähdyksen mahdollisuutta on vähätelty vuosikymmenien ajan.

Evakuointi vaatii kylän asukkailta hyväksynnän. Julkinen konsultaatio on käynnistetty asian edistämiseksi.

Viranomaisten mukaan alueen evakuoimisen valmistelussa kestäisi ainakin kymmenen vuotta. Näin ollen kylän evakuointi alkaisi todennäköisesti vasta vuonna 2031.

Kylän 800 asukasta ovat järkyttyneet suunnitelmista.

– Jos he pyytävät meitä lähtemään, heidän on pakko tarjota meille korvauksia, eräs asukas sanoi sveitsiläiselle RTS:lle.

Viranomaisten mukaan on kuitenkin mahdollista, ettei evakuoidu toteudu.

– Jos evakuointi aiheuttaa ylitsepääsemättömiä ongelmia...varaston peittäminen kivillä voisi silti vähentää merkittävästi sen muodostamaa uhkaa.