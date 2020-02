Teneriffalla karanteenissa oleva Strandvikin perhe sai viimein tietää, milloin pääsevät lähtemään – edessä vielä pitkä eristys

Harriet Strandvik on perheineen karanteenissa Teneriffalla.

Suomalainen Strandvikin perhe ei pääse vielä lähtemään Teneriffalta Suomeen.

Kanariansaarten viranomaiset kertoivat torstaina, että noin 130 turistia 11 eri maasta pääsee lähtemään kotiin Teneriffalta, karanteenin kohteena olleesta hotellista. Hotellissa oleva ahvenanmaalainen Harriet Strandvik joutuu perheineen kuitenkin jatkamaan karanteenia.

Viranomaisten mukaan kotiin pääsevät vain he, jotka saapuivat hotellille 24. helmikuuta ja, joilla ei ole ollut kontaktia tartunnan saaneiden vieraiden kanssa.

– Olen iloinen heidän puolestaan, jotka pääsevät kotiin. Heillä oli onnea. Me, jotka jäämme tänne, me kunnioitamme sitä, mitä viranomaiset sanovat, Strandvik toteaa.

– Me olemme olleet täällä niin kauan, joten me pääsemme kotiin vasta 9. maaliskuuta. Meillä oli erityisen paljon huonoa onnea, koska meidän piti lähteä kotiin sinä päivänä, kun he sulkivat ovet.

Karanteenissa olevat saavat ulkoilla ilman hengityssuojainta. Hotellin sisällä, oman huoneen ulkopuolella hengityssuojaa on kuitenkin käytettävä.

– Heti kun olemme huoneen ulkopuolella meillä täytyy olla suoja naamassa. Meidän täytyy noudattaa myös hyvää käsihygieniaa ja mitata kuume kahdesti päivässä.

Strandvik sanoo, että iltapäivällä oven alta sujahti lappu, jossa kehotettiin soittamaan lapussa mainittuun puhelinnumeroon, jos koronaviruksen oireita ilmaantuu.

Strandvikin mukaan ulospääsy on helpotus. Hän kuitenkin tietää, että jotkut hotellin vieraista eivät halua syödä ruokasalissa ja välttelevät muutenkin huoneesta lähtemistä.

– Olin aamulla vastaanotossa ja silloin kuulin miehen kysyvän, mitä voisi tehdä, sillä hän ei halua mennä ruokasaliin.