Suora lähetys juuri nyt: WHO:n tiedotustilaisuus koronaviruksesta

Maailman terveysjärjestö WHO pitää tiedotustilaisuuden koronaviruksen tilanteesta.

Koronavirus jatkaa leviämistään Euroopassa. Suomen toinen koronavirustapaus varmistui eilen Helsingissä. Virossa on todettu ensimmäinen tartunta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Myös Tanskasta on löydetty ensimmäinen koronavirus. Maailmanlaajuisesti tartuntoja on todettu noin 82 000.

Maailman terveysjärjestö ei ole vielä julistanut uutta koronavirusta pandemiaksi eli maailmanlaajuiseksi epidemiaksi.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana tämän jutun pääkuvan paikalta. Tekstimuotoista hetki hetkeltä -seurantaa voi seurata Ilta-Sanomien laajasta koronavirusseurannasta.