Tarttuuko virus ilman välityksellä ja onko turvallista vastaanottaa paketti Kiinasta? 19 yleisintä myyttiä koronaviruksesta

IS listasi yleisimmät virheelliset luulot liittyen uuteen koronavirukseen.

Koronavirusepidemian keskellä leviää yksi asia nopeammin kuin virus itse: myytit ja harhaluulot.

IS listasi yleisimpiä koronaviruksesta levinneitä myyttejä ja niistä heränneitä kysymyksiä Maailman terveysjärjestö WHO:n sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n jakamien tietojen perusteella.

1. Tappaako käsienkuivaaja koronaviruksen?

Ei. Käsienkuivaajan käyttäminen ei suojaa koronavirusinfektiolta (2019-nCoV).

Koronavirukselta voi suojautua pesemällä käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan sekä käyttämällä alkoholipohjaista käsidesiä. Pesun jälkeen kädet kannattaa kuivata joko paperilla tai käsienkuivaajalla.

Kasvoja ei kannata kosketella, ellei ole juuri pessyt käsiä.

2. Leviääkö koronavirus ilman välityksellä?

Koronavirukset tarttuvat hengitystie-eritteiden välityksellä joko ilman tai pintojen kautta. Tartunta on mahdollinen myös ulosteesta.

Uusi koronavirus vaatii tartuttaakseen siis eritteitä, eikä se leviä missään tapauksessa pelkän ilman välityksellä.

Paras tapa suojautua koronavirukselta on hyvä käsihygienia.

3. Suojaako hengityssuojaimen käyttö koronavirukselta?

Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan terveydenhuollon ammattilaisille ja koronavirusinfektioon sairastuneiden potilaiden lähikontakteille, kuten samassa taloudessa asuville.

Suojuksen käyttöä voidaan suositella oireisille henkilöille, jotka joutuvat liikkumaan julkisilla paikoilla ja saattavat tartuttaa muita henkilöitä.

Muut henkilöt, kuten matkailijat tai asiakaspalvelutyötä tekevät henkilöt, eivät todennäköisesti hyödy hengityssuojaimen käytöstä. Ei ole näyttöä siitä, että sen laaja käyttö estäisi tartuntoja väestössä. Saman tehon saa sillä, että välttää koskemasta kasvojaan pesemättömillä käsillä.

Mies oli pukeutunut hengityssuojaimeen jalkapallo-ottelun katsomossa Napolissa.

4. Voiko UV-lamppu hävittää koronaviruksen iholta?

UV-lamppu ei hävitä koronavirusta. Sen sijaan UV-säteily voi ärsyttää ihoa.

5. Voiko kuumemittarilla havaita koronaviruksen?

Kuumemittari on hyvä tapa havaita, jos koronavirustartunnan saanut on alkanut jo oireilla. Kuumemittarista ei kuitenkaan ole hyötyä, mikäli ihminen on saanut tartunnan, mutta se ei ole edennyt vielä tautivaiheeseen. Taudin itämisaika tartunnan saamisesta on 2–5 päivää.

6. Voiko alkoholin tai kloorin suihkuttaminen iholle tappaa koronaviruksen?

Ei. Mikäli tartunta on jo tapahtunut, ihon desinfioiminen ei enää auta infektioon. Liiallinen desinfiointiaineiden käyttö sen sijaan voi olla haitallista iholle, silmille ja vaatteille. Iholle tulisi käyttää vain sille suunniteltuja tuotteita, kuten apteekista saatavaa käsidesiä.

7. Onko turvallista vastaanottaa paketti tai kirje Kiinasta?

On. Koronavirusta ei voi saada pakettien tai kirjeiden välityksellä. On havaittu, että koronavirukset eivät tyypillisesti säily pinnoilla päiväkausia vaihtelevissa lämpötiloissa.

Myöskään epidemia-alueelta Suomeen tuoduista tai lähetetyistä elintarvikkeista ei voi nykytiedon mukaan saada koronavirustartuntaa.

8. Voivatko lemmikit levittää uutta koronavirusta?

Tällä hetkellä ei ole mitään näyttöä siitä, että lemmikit – kuten kissat tai koirat – voisivat sairastua koronavirukseen. On silti hyvä pestä kädet eläimiin koskemisen jälkeen. Näin voi suojautua monilta tavallisilta bakteereilta, kuten kolibakteerilta ja salmonellalta, jotka voivat välittyä eläimestä ihmiseen.

Koiralle oli puettu kotitekoinen suojapuku Kiinan Pekingissä.

9. Suojaavatko keuhkokuumeelta suojaavat rokotukset uudelta koronavirukselta?

Eivät. Esimerkiksi pneumokokilta ja B-influenssalta suojaavat rokotteet eivät estä koronavirustartuntaa.

10. Voiko säännöllinen nenän huuhteleminen suolavedellä suojata koronavirukselta?

Ei. Vaikka nenäkannu tai -suihke helpottaa flunssassa tukkoista oloa, ei se suojaa virustartunnalta.

11. Voiko valkosipulin syöminen suojata koronavirukselta?

Valkosipuli on terveellistä, ja sillä on todistettu olevan jotain antimikrobisia ominaisuuksia. Ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että sen syöminen suojaisi koronavirustartunnalta.

12. Estääkö iholle laitettu seesamiöljy koronaviruksen pääsemistä kehoon?

Ei. Jotkin desinfiointiaineet, kuten kloori ja 75 prosenttinen etanoli voivat tappaa koronavirukset pinnoilta, mutta mikään öljy ei kuulu näihin. Iholle öljy kylläkin tekee hyvää!

13. Vaikuttaako koronavirus vain iäkkäisiin ihmisiin?

Koronavirus voi tarttua kaikenikäisiin, sillä kellään ei ole sille valmiiksi vastustuskykyä. Kuitenkin riskiryhmään kuuluvat eli vanhukset ja perussairaat kuten diabeetikot ja sydän- tai keuhkosairaat ovat suuremmassa riskissä sairastua vakavasti tartunnan jälkeen.

14. Saako töihin ja kouluun palata reissun jälkeen?

Mikä olet matkustanut epidemia-alueelta Suomeen, mutta palaamisen jälkeen sinulle tai perheenjäsenillesi ei tule kuumetta tai muita oireita kuten yskää tai hengenahdistusta, voit pääsääntöisesti palata työhön, kouluun tai päiväkotiin.

Mikäli oireita kuitenkin ilmenee 14 vuorokauden kuluessa, tulee ottaa välittömästi ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse.

15. Epidemia-alueelta on saapumassa vieraita: voiko heidät ottaa vastaan?

Mikäli vierailla ei ole hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, ei ole syytä huoleen.

Jos vieraalle kuitenkin tulee kuumetta tai muita hengitystieinfektion oireita, kuten yskää tai hengenahdistusta, tulee ottaa välittömästi puhelimitse yhteyttä paikalliseen terveydenhuoltoon.

Vesibussia desinfioitiin Venetsiassa keskiviikkona.

16. Toimivatko antibiootit koronavirusinfektion hoitamisessa?

Eivät. Antibiootit purevat ainoastaan bakteereihin, eivät viruksiin. Sairaalahoidossa olevalle koronapotilaalle saatetaan kuitenkin määrätä antibiootteja, sillä myös bakteeritulehdus on sairaalassa mahdollinen.

17. Onko mitään lääkkeitä, joilla voi suojautua koronavirukselta tai parantaa sen aiheuttama tauti?

Ei. Koronavirusinfektioon ei ole lääkitystä, vaan hoito on oireenmukaista. Sairastuneiden tulee saada lääkkeitä, joilla voidaan hoitaa taudin oireita. Lääkehoitoja ja rokotetta koronavirusinfektiota vastaan kehitetään parhaillaan tiedeyhteisöissä ympäri maailman.

18. Voiko vielä oireeton potilas tartuttaa muita?

Uusi koronavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen. WHO:n mukaan nykytiedon mukaan valtaosan tartunnoista aiheuttavat oireiset henkilöt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL kertoi 25.2., että on tehty havaintoja, että oireettomat henkilöt saattavat levittää virusta eteenpäin. THL:n mukaan on kuitenkin epäselvää, miten suuri merkitys tällä on epidemian leviämisessä. Kiinalaisviranomaiset kertoivat 24.2., yhdestä tapauksesta, jossa 20-vuotias oireeton nainen välitti taudin viidelle perheenjäsenelleen, vaikka hänellä itsellään ei ollut taudin oireita.

19. Kuoleeko tautiin?

Ei huolta: valtaosa tartunnan saaneista toipuu taudista ja parantuu.

Lähde: Maailman terveysjärjestö WHO sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.