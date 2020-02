Australiassa sataa lunta – väärään aikaan

Australian mantereen kaakkoisnurkassa sijaitsevassa Victorian hiihtokeskuksessa satoi lunta, vaikka alueen talviset säät alkavat yleensä vasta kesäkuussa ja loppuvat jo syyskuussa.

Pahasti maastopalojen riivaama Australia tunnetaan aavikkoilmastostaan, mutta nyt maan valtamedia kertoo lumisateista. Etelämantereelta puhkuu jo kolmatta päivää kylmä ilmamassa, joka on tuonut Australiaan harvinaiset lumisateet. Näin kertoo Nine News.

Australian mantereen kaakkoisnurkassa sijaitsevassa Victorian hiihtokeskuksessa satoi myös lunta, vaikka alueen talviset säät alkavat yleensä vasta kesäkuussa ja loppuvat jo syyskuussa.

”Alle nollan Bathurstissa”

Yllättäen myös esimerkiksi Bathurstin kaupungissa Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa on satanut lunta. Kaupunki sijaitsee noin 200 kilometriä Sydneystä luoteeseen. Lämpötila on pudonnut paikoin alle nollan celsius asteen, mikä on harvinaista alueella varsin tähän aikaan vuodesta.

Maastopalot saatu hallintaan

Australiassa raivonneet maastopalot saatiin pääosin hallintaan helmikuun puolivälissä. Pelastusviranomaiset kertoivat aiemmin tällä viikolla, että pahasti kärsineessä Uudessa Etelä-Walesissa tuhoa levittäneet palot on saatu kuriin ensimmäistä kertaa sitten syyskuun.

Muissa osavaltioissa oli tuolloin vielä paloja, mutta useimmat australialaiset saattoivat palata normaaliin elämään ja luopua palojen ja ilmanlaadun jatkuvasta tarkkailusta.

Erikoiset säät innostavat ilmastokeskusteluun

Erikoiset sääolot ovat nostaneet maassa vilkkaan keskustelun ilmastopolitiikasta.

Australian luonnostaan kuiva ja kuuma ilmasto tekee maan tutkijoiden mukaan herkäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Toisaalta Australian valtio on erittäin suuri hiilentuottaja. Australian sähköstä noin kolme neljännestä tuotetaan hiilellä ja hiilen viennin arvo nousee 60 miljardiin Australian dollariin eli noin 37 miljardiin euroon.

Hiilentuotanto on suuri työllistäjä Australian väkirikkaimmissa Uuden Etelä-Walesin ja Queenslandin osavaltioissa ja energiasyöppö alumiiniteollisuus vielä isompi.