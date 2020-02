Kymmeniä loukkaantui Kreikan Lesboksen saarella pakolaiskeskuksen vastaisissa protesteissa

Kymmenkunta mielenosoittajaa ja kymmeniä poliiseja loukkaantui lievästi päivän kestäneissä yhteenotoissa.

Kreikassa yhteenotot mielenosoittajien ja mellakkapoliisien välillä jatkuivat keskiviikkona väkivaltaisina lähellä Mantamadosin kaupunkia Lesboksen saarella. Mielenosoittajat paiskovat poliisia kivillä ja polttopulloilla, ja virkavalta vastasi kyynelkaasulla ja tainnutuskranaateilla.

Kymmenkunta mielenosoittajaa ja kymmeniä poliiseja loukkaantui lievästi päivän kestäneissä yhteenotoissa.

– Täällä on sotatila. Poliiseilla on aseet, mutta meillä on sydän ja sielu, kehui paikallinen pappi, isä Stratis.

Mielenosoittajat vastustavat Mantamadosin lähelle suunniteltua uutta, 7 000 paikan pakolaiskeskusta, joka on tarkoitettu Välimeren yli tuleville siirtolaisille.

Lesboksen, Chioksen ja Samoksen aluehallinnot ovat kehottaneet saarien asukkaita menemään vuorokauden yleislakkoon rakennussuunnitelmien vuoksi. Saarelaiset sanovat hyväksyvänsä vain pienet keskukset, joista ihmiset joko lähetetään eteenpäin Manner-Kreikkaan tai palautetaan lähtömaihinsa. Kreikan hallitus haluaisi saarille tilat 20 000 ihmiselle.

Kreikan saarilla on tällä hetkellä yli 38 000 pakolaista leireillä, jotka on tarkoitettu vain runsaalle 6 000 ihmiselle.