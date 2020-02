IS tutustui vuonna 2012 julkaistuun kansalliseen varautumissuunnitelmaan influenssapandemiaa varten.

Suomessa on vuonna 2012 julkaistu suunnitelma pandemian varalle. Vaikka kyseisessä suunnitelmassa puhutaan influenssaviruksista, ovat suunnitelmassa esitetyt toimet ajankohtaisia, jos uudenlainen koronavirus leviää Suomeen, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholm.

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kehotti maanantaina ihmisiä varautumaan pandemiaan, vaikka järjestö ei vielä pidä uudenlaista koronavirusta pandemiana. Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuista epidemiaa.

Vuonna 2012 julkaistussa kansallisessa suunnitelmassa kuvaillaan, mitä Suomessa tehdään pandemian vaikutusten vähentämiseksi uhkavaiheen aikana, eli kun virus tarttuu ihmisestä toiseen ja maantieteellisesti rajoittuneita tautiryppäitä ilmaantuu. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan toimia pandemian aikana, kun virus on sopeutunut ihmiseen ja aiheuttaa maantieteellisten rajojen ylittäviä epidemioita. Suunnitelma toimii aluehallintoviranomaisten ja kuntien varautumissuunnitelmien pohjana. Suunnitelma pohjaa WHO:n ohjeisiin sekä järjestön vanhaan kuusiportaiseen luokitteluun, jossa portaat 3–5 kuvaavat uhkavaihetta ja porras 6 pandemiaa.

”Uhkavaiheessa 3–5 tapausten määrä on pieni, mutta tavoitteena on estää pandemian syntyminen tai siirtää merkittävästi sen alkamisen ajankohtaa. Pandemian alettua tavoitteena on pandemian huipun ajankohdan viivästyttäminen, väestön terveyshaittojen vähentäminen sekä keskeisten toimintojen varmistaminen,” suunnitelmassa todetaan.

Tartuntojen leviämisen hidastaminen

Väestölle ja ammattiryhmille tiedotetaan aktiivisesti tilanteesta, suunnitelmassa sanotaan. Tiedottamisella ei haluta synnyttää paniikkia vaan tuottaa eri kohderyhmille olennaista tietoa epidemiasta ja tartunnan riskeistä sekä ennakoivista seuraavista uhan vaiheista.

Suunnitelmassa nostetaan esille myös mahdollisuus antaa suosituksia ja määräyksiä esimerkiksi esikoulujen ja koulujen sulkemisesta, yleisötilaisuuksien peruuttamisesta, varusmiesten lomauttamisesta tai lomakielloista ja julkisten palvelulaitosten kuten urheiluhallien sulkemisesta.

Matkustajat käyttivät hengityssuojaimia metrossa Hongkongissa. Hengityssuojaimia suositellaan henkilöille, joilla on koronaviruksen oireita. Jos henkilö on terve, käsihygienia on tärkeintä tartunnan ehkäisyssä.

WHO ei suosittele oireettomille hengityssuojainten käyttöä, koska niiden tehosta pandemian ehkäisyssä ei ole näyttöä. Sen sijaan ihmisille, joilla on koronaviruksen oireita kuten yskää ja kuumetta, hengityssuojan käyttöä suositellaan. Esimerkiksi koronavirus tarttuu tiettävästi monien muiden virusten tavoin pääosin pisarateitse eikä hengitysteitse ilman välityksellä. Hengityssuojainta voi myös käyttää, kun hoitaa sairastunutta.

Kansallisessa varautumissuunnitelmassa korostetaankin käsi- ja yskimishygieniaa tartuntojen ehkäisyssä. Myös kättelyn välttämistä voi harkita.

Terveydenhuollon toiminta

Tartunnan saaneista ja altistuneista kerätään suunnitelman mukaan tietoa sekä uhkavaiheen että pandemian aikana.

Uhkavaiheen aikana virukselle altistuneet pyritään tunnistamaan ja jäljittämään. Pandemian aikana tätä ei enää pyritä tekemään eikä altistuneisiin kohdisteta erityisiä toimenpiteitä. Altistuneille pyritään antamaan tietoa käsihygieniasta ja tartuntojen leviämisen estämisestä.

Suunnitelmassa on nostettu esille myös karanteeni yhtenä mahdollisena keinona viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Tavallisimmin karanteeni toteutetaan kotona vapaaehtoisesti sopimalla. Jos henkilö joutuu olemaan poissa töistä karanteenin tai eristyksen vuoksi, hän saa päivärahaa.

Chiara Zuddas merkitsee kalenteriinsa kolmannen päivän, jonka hän viettää koronaivurksen takia suljetussa San Fioranon kaupungissa Italiassa.

Suunnitelman mukaan viranomaiset järjestävät puhelinneuvonnan, sillä tartuntaa epäilevän henkilön tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse.

Suunnitelman mukaan potilaat pyritään eristämään sairaaloissa mahdollisuuksien mukaan sulkutilalla varustettuun eristyshuoneeseen tai yhden hengen huoneeseen. Potilaat voidaan myös eristää tilaan, jossa on erillinen ilmanvaihto, mutta yhteiset WC ja perustilat, jos muita vaihtoehtoja ei ole. Infektiopotilaita hoitava henkilökunta käyttää suojavarusteita ja välttää kulkemasta muualla sairaalassa.

Sairaalan työntekijä suoja-asussa Ulsanissa, Etelä-Koreassa.

Jos pandemian aikaan terveydenhuollon kuormitus on suuri, lääkärin vastaanotoille ja sairaaloiden akuuttivastaanotoille ohjataan vain vakavimmin sairastuneet, perustauteja sairastavat, alle vuoden ikäiset lapset ja raskaana olevat.

Rokotteet ja lääkkeet

Pandemian uhatessa Suomi voi mahdollisuuksien mukaan ostaa prepandeemista rokotetta eli ennen pandemiaa valmistettavaa rokotetta. Suomi on aiemmin ostanut lintu- ja sikainfluenssaa vastaan prepandeemisia rokotteita. Lisäksi Suomi osti täsmärokotetta sikainfluenssaa vastaan.

Uutta koronavirusta vastaan on kehitteillä rokotteita, mutta toistaiseksi rokotteet ovat vasta alkuvaiheessa eikä niiden käyttöönotosta ole mitään arvioita.

Koronaviruksesta parantuntu mies desinfioidaan ennen kuin hän lähtee sairaalasta Wuhanissa, Kiinassa.

Varautumissuunnitelmassa on myös kuvailtu rokotusten kohdentamisen perusteita, jos rokotetta ei saada kaikille samanaikaisesti. Ensimmäisenä rokotteet saisivat infektiopotilaita hoitava terveydenhuollon henkilökunta.

Tämän jälkeen rokotusjärjestyksen tavoitteena on pelastaa mahdollisimman paljon elinvuosia. Rokotusjärjestys riippuu kuitenkin pandemiasta. Esimerkiksi sikainfluenssapandemian aikaan infektiopotilaita hoitavan henkilöstön jälkeen rokotusjärjestyksessä olivat seuraavana perustaudin vuoksi kausi-influenssan riskiryhmiin kuuluvat alle 65-vuotiaat, tämän jälkeen lapset ja nuoret. Taudinkuvaltaan vakavassa ja laajalle levinneessä pandemiassa kuten espanjantaudissa hoitohenkilöstön jälkeen rokotuksia annettaisiin muulle väestölle 6 kuukauden iästä alkaen nuorimmista ikäryhmistä vanhimpaan.

