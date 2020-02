Raiskaussyytösten kohteeksi joutunut Peter Nygård väistyy yhtiönsä johdosta

Peter Nygård on joutunut raiskaussyytösten kohteeksi.

Suomalaistaustaisen miljonäärin nimeä kantava yhtiö on yksi Kanadan suurimmista naisten muodin myyjistä.

Suomalais-kanadalainen Peter Nygård jättää tehtävänsä nimeään kantavan naistenmuotia myyvän yhtiön johdossa. Taustalla ovat raskaat raiskaus- ja ahdistelusyytökset joiden kohteeksi 78-vuotias Nygård on joutunut.

Nygård International -yhtiö tiedotti tiistai-iltana haluavansa laittaa tilanteessa työntekijöidensä, yhteistyökumppaniensa ja asiakkaidensa hyvinvoinnin etusijalle, jonka vuoksi Peter Nygård on päättänyt jättää tehtävänsä ja luopua omistuksistaan yhtiössä.

Tiedotteessa yhtiön tiedottaja syyttää tilanteesta Nygårdin ja tämän Bahaman-naapurin Louis Baconin välistä oikeustaistelua, johon Nygårdiin kohdistuneet raiskaussyytteet liittyvät. Kymmenen naista on nostanut Nygårdia vastaan joukkokanteen ja väittää tämän syyllistyneen ahdisteluun ja raiskauksiin.

Nygård on kiistänyt teot ja väittänyt joutuneensa naapurinsa mustamaalauskampanjan kohteeksi. Tiedottajan mukaan Nygård olisi joutunut jo yli vuosikymmenen ajan naapurinsa hyökkäyksen kohteeksi.

Nygård-vaateketjun myymälä New Yorkin Times Squarella.

Amerikkalaislehti New York Timesin mukaan Nygårdin merkittävimpiin asiakkaisiin kuuluva Dillard’s -tavarataloketju oli ennen ilmoitusta kertonut, ettei se aio enää myydä liikkeissään Nygårdin yhtiön vaatteita. Kanadan Winnipegiin rekisteröity yhtiö myy naisten vaatteita omien liikkeidensä ja yhteistyökumppaniensa kautta.

Dillard´s on amerikkalainen luksusvaateketju jolla on yli 250 myymälää ympäri Yhdysvaltoja. NYT:n mukaan yhtiö kertoi tiistaina lopettaneensa Nygårdin vaatteiden myymisen, sillä Peter Nygårdin väitetyt teot ovat sen arvojen vastaisia.

Helsingissä syntynyt ja lapsena perheensä kanssa Kanadaan muuttanut Nygård perusti yhtiönsä vuonna 1967. Yhtiön verkkosivun mukaan sillä on yli 170 omaa myymälää Pohjois-Amerikassa ja sen vaatteita on myynnissä yli 6000 liikkeessä eri puolella maailmaa.

Yksityisomisteista yhtiötä ei ole listattu pörssiin. Liiketoiminnallaan rikastuneen Nygårdin omaisuuden on kerrottu olevan noin 800 miljoonaa euroa.

New Yorkin poliisi ja FBI tekivät aiemmin tällä viikolla ratsian yhtiön pääkonttoriin New Yorkissa. Asiasta kertoneen New York Timesin mukaan ratsiassa etsittiin todisteita osana meneillään olevaa ihmiskauppatutkintaa.

New Yorkissa jätetyssä joukkokanteessa Nygårdia syytetään seksuaalirikoksista ja ihmiskaupparingin pyörittämisestä. Osa kanteeseen osallistuneista naisista kertoo olleensa vain 14-15-vuotiaita joutessaan Nygårdin raiskaamiksi. Nygård on kiistänyt kaikki syytökset.