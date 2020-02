Italian tilanteen vakavuus yllätti Suomen viranomaiset – tätä tekee STM:n koronaviruksen takia perustettu työryhmä

Työryhmä aikoo päivittää Suomen kansallista varautumissuunitelmaa pandemiaa vastaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja johtamista tukevan työryhmän koronaviruksen vuoksi, ministeriö kertoi aiemmin tiistaina. Ryhmän tavoite on tehostaa johtamista ja toimenpiteiden koordinointia ministeriön toimialalla.

STM:n mukaan koordinaatioryhmän alaisuudessa toimii operatiivinen ryhmä, joka ylläpitää tilannekuvaa kentällä ja valmistelee varautumistoimia. Ryhmien toimikausi on voimassa toistaiseksi.

STM ja THL tekevät yhteistyötä WHO:n, EU-jäsenmaiden, EU:n komission terveyspääosaston sekä Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskuksen (ECDC) kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi jo tammikuun lopulla, että Suomessa toimitaan kuin koronavirus olisi yleisvaarallinen.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapällikkö Kirsi Varhila, miksi työryhmä perustettiin vasta nyt?

– Työryhmä perustettiin helmikuun puolessavälissä. Tähän saakka on seurattu tilannetta ja varauduttu päivittämällä valmiussuunnitelmia. Sitä on tehty perus virkatyönä. Työryhmä päätettiin perustaa, jotta voimme virallisesti toimia ja antaa THL:lle ja alueviranomaisille toimeksiantoja sekä määräyksiä. Malli siihen löytyi sikainfluenssan ajalta, jolloin meillä on ollut vastaavanlainen työryhmä.

Mitä työryhmä tekee?

Varhialan mukaan työryhmän päätehtävä on katsoa tilannekuvaa: mikä on kansallinen tilanne ja mikä on kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien tilanne koronaviruksen vastaisessa työssä.

– Operatiivinen ryhmä tekee kuntien ja kuntien viranomaisten kanssa tätä varautumistyötä: nyt heitä on pyydetty päivittämään valmius- ja pandemiasuunnitelmansa ja tarkistamaan varautumistasonsa. Käymme myös sairaanhoitopiireissä läpi haastavia tilanteita ja kysymyksiä, mitä heillä on herännyt.

Millä tavoin STM:ssä on tehty koronaviruksen vastaista työtä ennen työryhmän perustamista?

Aiemmin koronaviruksen vastaisen työn pääasiallinen toimija on ollut THL, joka on STM:n asiantuntijaviranomainen. Varhila huomauttaa, että myös ministeriöllä työskentelee kaksi infektiolääkäriä.

Lisäksi tartuntatautilakia on juuri päivitetty lisäämällä sinne uusi koronavirus.

– Sitä kautta tulee myös uusia toimivaltuuksia, hän sanoo.

– Toki olemme aiemmin myös käyneet läpi ja päivittäneet pandemiasuunnitelmiamme. Sen lisäksi olemme käyneet keskusteluja siitä, mikä on meidän lääkitys- ja varustevaraustilanteemme – eli olemme käyneet läpi kaikkea, joka kuuluu kansallisesti meidän vastuullemme.

Suomen kansallinen varautumissuunnitelma on vuodelta 2012. Miksi suunnitelmaa ei ole päivitetty?

Varhilan mukaan varautumissuunnitelman päivitystyö on meneillään parhaillaan.

– Monet asiat suunnitelmassa pitävät edelleen paikkansa, mutta siinä on myös asioita, joita pitää päivittää. Niin meillä kuin sairaanhoitopiireillä ja kunnilla on omat näkökulmansa asiaan, ja kaikkien pitää nyt tehdä tämä päivitystyö.

Miten hyvin suunnitelmalla pystytään varautumaan koronaviruksen leviämiseen Suomessa?

– Sillä pystytään ensisijaiseen asiaan, eli rajaamaan taudin leviäminen. Sen jälkeen, jos rajaamistoimenpiteet eivät riitä, meillä on suunnitelma siihen, miten hallitsemme tilannetta, jos tauti lähtee leviämään.

Varautumissuunnitelmassa korostetaan tiedottamista väestölle ja ammattiryhmille. IS:n lukijoista monet sanoivat kokevansa, että viranomaiset ovat vähättelleet tilannetta. Mitä vastaat heille?

– En näe, että tilannetta on vähätelty. Maailmalla nähdyissä tautiryppäissä on turvauduttu aika rajuihinkin toimenpiteisiin, jos kokonaisia kaupunkeja ja kyliä on eristetty. Toistaiseksi Suomessa on nähty, että nämä ovat pikkuisen ylimitoitettuja toimenpiteitä.

Varhila myöntää, että maailmalta nähtävistä uutisista voi herätä ajatus, että suhtaudutaanko Suomessa asiaan riittävällä vakavuudella.

– Mutta meidän palvelujärjestelmä toimii, tartuntatautilääkärit ovat täysin tietoisia tilanteesta ja sairastavuusalueelta maahan tulevat lennot saavat infoa. Paljon tehdään siis asioita, mitkä eivät näy suurelle yleisölle.

Milloin koronavirustilanteen vakavuus valkeni ministeriölle?

Tilanteen vakavuus valkeni Varhilan mukaan Euroopan tasolla vasta muutama päivä sitten, kun Italian tartunta- ja kuolematapausten määrä nousi lyhyessä ajassa kohisten.

Italiassa Casalpusterlengon kaupungin aukiolla kehotettiin asukkaita pysymään kodeissaan koronaviruksen takia.

– Osattiin kyllä odottaa, että Eurooppaan tulee sairastumistapauksia, mutta yllättävää oli se, että Italiassa raportoitiin heti kuolemantapauksista, hän sanoo.

– Tietysti täytyy ottaa huomioon, että tämä on virussairaus, mihin kellään ei ole immuniteettia luonnostaan.