Amerikkalaismediat: Poliisi ja FBI tekivät ratsian Peter Nygårdin yrityksen tiloihin New Yorkissa

Kymmenen naista syyttää siviilikanteessa suomalaistaustaista miljonääriä Peter Nygårdia raiskauksista. Nygård on kiistänyt kaikki syytteet. Kuva oikealla: New Yorkin Nygård-muotimyymälä kuvattuna vuonna 2011.

New York Timesin haastattelemien viranomaislähteiden mukaan ratsiassa etsittiin todisteita osana käynnissä olevaa ihmiskauppatutkintaa.

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI ja New Yorkin poliisi ovat tehneet ratsian suomalais-kanadalaisen miljonäärin Peter Nygårdin muotialan yrityksen pääkonttorille, useat yhdysvaltalaismediat kertovat.

New York Timesin viranomaislähteiden mukaan ratsiassa etsittiin todisteita osana käynnissä olevaa ihmiskauppatutkintaa.

Nygård Internationalin tilat sijaitsevat Manhattanilla. Ratsia tapahtui tiistaiaamuna paikallista aikaa.

Yhdysvalloissa jätettiin toissa viikolla joukkokanne suomalaiskanadalaista miljonääriä Nygårdia ja tämän omistamia yrityksiä vastaan. Siviilikanteessa yhteensä kymmenen naista syyttää vaateyrittäjää raiskauksesta. Naisista nuorimmat sanovat olleensa väitettyjen tapahtumien aikaan vain 14- ja 15-vuotiaita.

Siviilikanteessa Nygårdin väitetään pyörittäneen seksirinkiä ja rikkoneen ihmiskaupan uhrien suojelulakia. Yhteensä kymmenen naista syyttää Nygårdia raiskauksesta. Osa siviilikanteessa väitetyistä tapahtumista on rajuja. Nygård on kiistänyt kaikki häneen kohdistuvat syytökset.

Joukkokanteessa esitetyt syytökset perustuvat naisia edustavan asianajajan Greg Gutzlerin mukaan naisten kertomusten lisäksi myös muihin todisteisiin. Gutzler kertoo itse tutkineensa väitettyjä tapahtumia kahden vuoden ajan.

Myös New York Times julkaisi sunnuntaina Nygårdin tapauksesta laajan selvityksen, johon se on haastatellut lukuisia Nygårdia raiskauksesta syyttäviä naisia. Samalla paljastui, että osalle naisista on maksettu väitteiden esittämisestä Nygårdia vastaan.

Myöhemmin Nygård kommentoi edustajansa välityksellä, että syytöksissä on kyse hänen vihamiehensä lokakampanjasta. Nygårdin edustaja kutsui naisia ”opportunisteiksi”, jotka yrittävät hyötyä Nygårdin riitakumppanista, miljardööri Louis Baconista ja rahastaa #MeToo-ilmiöllä kiristämällä Nygårdia maksamaan heille.