12 kuvaa koronaviruksen hiljentämästä Pohjois-Italiasta

Pohjois-Italiassa jylläävä koronavirus on saanut ihmiset pysymään kotona.

Italiassa yli 260 ihmisellä on todettu koronavirustartunta ja seitsemän ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Suurin osa tartunnoista on havaittu Pohjois-Italiassa, joskin tiistaina viranomaiset kertoivat, että koronavirus oli löydetty myös Sisiliassa olevalta naiselta, Reuters kertoo.

Sisilian aluehallinnon kuvernöörin Nello Musumecin mukaan nainen oli turisti ja kotoisin Bergamosta, Lombardian alueelta. Naisen matkakumppanit on asetettu karanteeniin.

Maailmalla on yhteensä havaittu yli 80 000 koronavirustartuntaa. Yli 2 700 ihmistä on kuollut.

Mies seisoo San Siron stadionin ulkopuolella. Inter Milanin oli määrä kohdata stadionilla Sampdoria Serie A:n ottelussa sunnuntaina, mutta ottelu jouduttiin perumaan koronaviruksen takia.

Mies pyöräilee Codognossa, joka on hiljentynyt koronavirustartuntojen takia.

Milanossa partioivilla sotilailla oli hengityssuojaimet.

Ihmiset ovat hamstranneet elintarvikkeita siltä varalta, että mahdollinen karanteeni kestää pitkään.

Mies kuljettaa autolleen juomavettä Casalpusterlengossa, Pohjois-Italiassa.

Myös Milanossa kadut ovat hiljentyneet. Lombardiassa, johon Milano kuuluu, ihmisiä on kehotettu pysymään kotona alueilla, joilla uusia virustartuntoja on havaittu.

Turistit turvautuivat hengityssuojaimiin Milanossa.

Venetsian kuuluisan karnevaalin viikonlopun ohjelma peruttiin koronaviruksen takia.

Italian viranomaiset ovat määränneet tutkinnan hengityssuojia ja käsidesiä kauppaavista verkkokaupoista näiden korkeiden hintojen takia. Esimerkiksi herngityssuojien hinta oli noussut yhdestä sentistä kymmeneen euroon ja seitsemän euron käsidesi maksaa nyt 39 euroa, Milanon apulaissyyttäjä sanoi Reutersille.

Italiassa on havaittu eniten koronavirustartuntoja Euroopassa.

Mallinukelle oli puettu hengityssuojain Milanossa.