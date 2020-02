Suomalaisperhe kertoo, millaista on elää epätietoisuudessa karanteenin keskellä: ruokaa ei ole saanut koko päivänä, huoneesta ei saa poistua

Suomalaiset Thomas ja Harriet Strandvik kuulivat uutisista, että heidän teneriffalaisen hotellinsa karanteeni kestää kaksi viikkoa.

Ilta-Sanomat haastatteli tänään aiemmin suomalaisperhettä, joka on jumissa hotelli Costa Adeje Palacessa, joka on asetettu karanteeniin Teneriffalla. Koronavirustartunta todettiin Teneriffan lounaisosassa sijaitsevassa Adejen kaupungissa lomailleelta Italian kansalaiselta.

Aiemmin päivällä oli tiedossa vain, että koko hotelli Costa Adeje Palace on asetettu karanteeniin. Karanteenissa hotellissa on neljä TUI:n ja 16 Aurinkomatkojen suomalaisasiakasta.

Aurinkomatkojen viestintävastaava Mari Kanerva kertoi medialle myöhemmin, että Teneriffalla hotellissa eristyksissä olevien suomalaismatkailijoiden karanteeni tulee kestämään kaksi viikkoa.

Ahvenanmaan Jomalasta lähtöisin oleva Thomas ja Harriet Strandvikin perhe sai alunperin tietää karanteenista oven alta työnnetystä paperilapusta, jossa kerrottiin, ettei hotellista saa poistua. Karanteenin kestosta he lukivat kuitenkin vasta uutisista. Matkanjärjestäjä TUI:lta he eivät ole saaneet samaa tietoa, joka puolestaan Aurinkomatkoilta on kerrottu julkisuuteen.

– Aika jännä, että kaikki tieto tulee median kautta. Hotellilta tai TUI:lta ei ole tullut vielä mitään vahvistusta asialle, Thomas ihmettelee.

– Elämme toivossa, että karanteenin kesto ei pitäisi paikkansa, vaikka pahoin pelkäämme, että pitää.

Perheen oli määrä palata Suomeen tänään iltapäivällä.

Koko päivä ilman ruokaa

Aurinkomatkojen mukaan karanteenissa olevat matkailijat saavat liikkua vapaasti hotellin alueella, ja hotelli järjestää heille ruokailun. Tiistaina hotellissa ei kuitenkaan saanut liikkua.

Puoli kuuden aikaan illalla Strandvikin perhe kertoo olleensa koko päivän huoneessaan ilman ruokaa. He eivät saaneet käydä edes aamupalalla. Matkalla on mukana myös heidän 13-vuotias poikansa Daniel ja 15-vuotias tyttärensä Emilia.

– Kävin hakemassa vettä aulasta muutama tunti sitten ja kyselin, että saisimmeko jotain syötävää. Minut käskettiin palaamaan takaisin huoneeseen, Thomas kertoo.

Perheen isä oli myöhemmin myös soittanut hotellin vastaanottoon ja kysellyt ruoan perään uudestaan. Vastaanotosta kerrottiin, että ”keittiö tekee täysillä töitä, jotta kaikki saisivat ruokaa, joka toimitetaan huoneisiin”.

– Ei ole vielä näkynyt. Aika kauan tässä on nyt oltu ilman ruokaa. Onneksi meillä oli vähän sipsejä ja karkkeja huoneessa. Niitä ollaan naposteltu, mutta ei se ihan sama asia ole kuin ruoka.

”Hyvät vieraamme, pahoitellen ilmoitamme, että terveyssyistä hotelli on suljettu. Kunnes terveysviranomaiset kertovat, teidän tulee pysyä huoneissanne.”

Tiistainen tiukka eristys huoneisiin hermostuttaa tulevien viikkojen kannalta. He toivovat, että karanteenin aikana saisi liikkua vapaasti hotellissa, kuten julkisuuteen on kerrottu.

– Jos kaksi viikkoa joutuu huoneessa olemaan, niin menee aika nihkeäksi homma. Tänäänkin on 26 astetta lämmintä, eikä huoneen ilmastointi toimi.

Yritys kärsii

Nyt perheen täytyy jännittää, onko hotellissa enempää kuin yksi sairastunut. Itse koronavirus ei juuri pelota, mutta Suomessa väliin jäävät työt arveluttavat.

– Vaimo on palkkatöissä, mutta minä olen yrittäjä. Tämä rasittaa tietysti yritystäni, Thomas huokaa.

– Jos olen ymmärtänyt oikein, vakuutus ei korvaa menetettyjä ansiotuloja. Kaksi viikkoa ilman palkkaa on aika pitkä aika.

”Hotelli hoitaa muonituksen”

TUI Finladin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että asiakkaille ei olla voitu vielä tiedottaa karanteenin yksityiskohdista.

– Karanteenin kestoa ei voida vielä tietää, eli emme voi sanoa sitä vielä varmasti. Olemme asiasta yhteydessä paikallisiin terveysviranomaisiin, Aaltonen kertoo.

Poliisi partioi hotellin ulkopuolella.

Hän ei myöskään osaa vielä sanoa varmasti, saavatko matkailijat liikkua alueella karanteenin ajan vapaasti.

– Heti kun saamme jotain tietoa, niin infoamme asiakkaita.

Aaltonen kertoo, että karanteenin aikaisesta ruokailusta vastaa hotelli. Tiistaisista ruokailuongelmista Aaltonen ei ollut tietoinen.

– Viimeisimmän tietoni mukaan hotelli hoitaa muonituksen heille.

Ilta-Sanomat seuraa koronavirusepidemian tilannetta hetki hetkeltä tässä artikkelissa.