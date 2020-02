Iranin apulaisterveysministeri yski eilen tiedotustilaisuudessa – todettiin tänään sairastavan koronavirusta

Maanantaina tiedotustilaisuudessa yskinyt Iranin apulaisterveysministeri on sairastunut koronavirukseen.

Iranissa maan apulaisterveysministerillä on todettu koronvirus, kertoivat viranomaiset. Terveysministeriön edustajan Alireza Vahabzadehin mukaan apulaisterveysministeri Iraj Harirchi on saanut viruksen, koska hän on ollut etulinjassa viruksen vastaisessa taistelussa.

Harirchi oli paikalla hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantaina. Tuolloin hän hikoili voimakkaasti ja yski toistuvasti.

Iranissa on kuollut 15 ihmistä koronavirukseen. Ensimmäiset kuolintapaukset maassa todettiin 19. helmikuuta. Myös Iranin naapurimaissa Afganistanissa ja Irakissa on todettu tartuntatapauksia.